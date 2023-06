﻿Aus Schrottautos werden Nobelkarossen: Dresdner Autohändler wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Dresden. Man kann Vladimir L. sicher einiges nachsagen, dass er nicht geschäftstüchtig ist aber keinesfalls. Der Moldawier machte viele Geschäfte, vor allem im Autohandel, allerdings waren die nicht ganz sauber. Wie auch Al Capone stolperte er am Ende weniger über seine windigen Geschäfte, sondern über den Fiskus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2,3 Millionen Euro hat Vladimir am Finanzamt vorbeigemogelt. Die Gelder flossen in Grundstücke, Häuser oder als Schenkung an Familienangehörige. Wegen Steuerhinterziehung wurde der 40-Jährige nach fast zwei Jahren Verhandlungsdauer vom Dresdner Landgericht zu viereinhalb Jahren verurteilt und war richtig sauer. Vor allem auf den Steuerfahnder, der sich intensiv mit seinem Fall beschäftigt hatte. Der sei ein „verfolgungswütiger Ermittler, der ihn fertigmachen wolle“.

Schrottautos zu Nobelkarossen gemacht

Der Angeklagte hatte sich ab 2014 ein richtiges Firmengeflecht aufgebaut. Er kaufte Schrott- und Unfallautos aus den USA auf, ließ sie im Baltikum aufhübschen und verkaufte die zusammengebastelten Wagen dann hier als Nobelkarossen. Allerdings investierte er mehr in Lack und Chrom als in eine solide Sanierung. Wo normalerweise der Airbag sitzt, gab es bei ihm ausgestopftes Papier – eine gefährliche Umarbeitung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Manche seiner Luxusschlitten blieben gleich auf der Autobahn liegen. Das passierte auch Mitgliedern der damals in Dresden agierenden Tschetschenen-Mafia. Die Truppe, die sich auf Schutzgelderpressung spezialisiert hatte und nicht sehr zimperlich vorging, fand das nicht lustig – es gab Haue. Vladimir zeigte sie an und erklärte bei der Polizei, dass er Autohändler sei.

Knapp 600 Auto „steuerfrei“ verkauft

Genau das hatte der Moldawier im Prozess aber immer bestritten. Er sei kein Unternehmer, habe keinen Kfz-Handel, sondern nur hier und da etwas geholfen und habe dafür Provision bekommen, erklärte er. Das glaubte die Kammer nicht. 598 Autos, da waren sich die Richter nach 67 Verhandlungstagen und einer umfangreichen Beweisaufnahme sicher, habe er verkauft, aber keine Steuern gezahlt.

„Sie taten alles, um Ihre Identität zu verschleiern“, so der Richter. Die Geschäfte des Angeklagten liefen über Konten von Strohmännern, mit Fantasienamen auf Verträgen oder Adressen in Moldawien. Bei einer Razzia 2020 war Vladimir L. festgenommen worden und sitzt seitdem in U-Haft. Die Verteidigung kündigte Revision an.

DNN