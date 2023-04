﻿Ein Paket voll Kokain aus Kolumbien für Dresden – Absender vor Gericht

Dresden. Anfang September 2015 fiel den Zollbeamten auf dem Leipziger Flughafen ein Paket aus Kolumbien auf. Es war an einen Daniel D. in Dresden adressiert und der Inhalt als medizinisches Gerät deklariert. Die Zollbeamten schauten sich das Gerät genauer an und entdeckten in jedem Hohlraum, in jedem noch so schmalen Spalt Kokain – insgesamt knapp 800 Gramm und von bester Qualität.

Paket mit seltsamen Inhalt

Die Beamten installierten einen Sender und leiteten das Paket an den Empfänger weiter, behielten es aber im Blick – und vor allem Daniel D. Dessen Telefon wurde überwacht, so kam man auch auf Vincenzo R., der mit ihm agierte. Als die beiden Tage später das Gerät knacken wollten, um an das wertvolle Innenleben zu kommen, klopfte die Polizei.

Die beiden hauten sich 2016 vor Gericht gegenseitig in die Pfanne und plauderten auch aus dem Nähkästchen – vor allem Vincenzo R. Sein Bekannter Francisco H. habe das Geschäft von Kolumbien aus organisiert, erklärte er. Den habe er mal im Knast kennengelernt. Auf Francisco H. waren die Beamten schon durch ihre Telefonüberwachung gekommen.

In Deutschland schon wegen Kokainhandel gesessen

Der Kolumbianer war in Deutschland kein Unbekannter. Er war wegen Kokainhandels mehrmals verurteilt worden, hatte viele Jahre eingesessen – war aber nach Haftverbüßung 2009 nach Kolumbien ausgewiesen worden. An den kam man also nicht mehr ran. Aber 2022 reiste der 65-Jährige hier ein, bekam ein Zimmer in U-Haft und sitzt nun vor dem Landgericht.

Nur ein Freundschaftsdienst

Francisco H. ließ seinen Verteidiger eine halbgewalkte Erklärung abgeben. Er habe das Kokain in Kolumbien bei einem „Direktor“ bestellt. „Ich wollte Vincenzo einen Freundschaftsdienst erweisen, er hatte enorme Schulden und wollte das Kokain hier verkaufen.“ Er habe aber die Ware nur bestellt, den Vertrieb und alles andere hätten andere organisiert. War er wirklich so ein kleines Licht? Geplant waren wohl schon weitere Lieferungen.

Erhebliche Erinnerungslücken

Ansonsten hat der Angeklagte erhebliche Erinnerungslücken und Namen werde er nicht nennen. Sein Mandant sei schon mit einer Waffe bedroht worden, erklärte der Anwalt. Wäre möglich, mit Kokain wird in Kolumbien viel Geld „verdient“, wenn jemand ein Geschäft vermasselt und Zehntausende Euro in den Sand setzt, ist man nicht zimperlich. Der Prozess wird fortgesetzt.