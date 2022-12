﻿Dresdner Kita im Finale um den Deutschen Kita-Preis 2023

Zum 6. mal wird 2023 der deutsche Kita Preis verliehen. Auch eine Kita aus Dresden ist im Finale.

Dresden/Berlin. Am 13. Dezember 2022 erreicht die Kita Bergfelderweg aus Dresden eine gute Nachricht – Sie hat es ins Finale um den Deutschen Kita-Preis 2023 geschafft. Die Einrichtung der TSA Bildung und Soziales GmbH muss sich nun gegen neun andere Finalisten in der Kategorie „Kita des Jahres“ durchsetzen und hat gute Chancen auf eine Trophäe und Preisgelder in Höhe von 25 000 oder 10 000 Euro.