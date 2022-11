Dresdner Kirchen: Gottesdienste, Veranstaltungen und Konzerte am Feiertag

Am Mittwoch begeht die evangelische Kirche den Buß- und Bettag, gleichzeitig endet die diesjährige Ökumenische FriedensDekade. Kirchen in Dresden und der Region laden zu Gottesdiensten, Konzerten und Veranstaltungen.

Dresden/Sachsen. Am Mittwoch begeht die evangelische Kirche den Buß- und Bettag, um den christlichen Umgang mit Schuld zu thematisieren. Gleichzeitig endet die diesjährige Ökumenische FriedensDekade für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung unter dem Motto „Zusammen:Halt“. Während der zentrale Abschlussgottesdienst in Berlin gefeiert wird, laden auch Kirchen in Dresden und Sachsen zu Gottesdiensten, Konzerten und Veranstaltungen ein.

Gottesdienst in Dresden

In Dresden hält um 9.30 Uhr Landesbischof Tobias Bilz in der Kreuzkirche einen Gottesdienst mit dem Kreuzchor. Die Kirchgemeinde Dresden-Ost begeht den Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Himmelfahrtkirche . In Löbtau feiern die evangelischen und katholischen Gemeinden gemeinsam in der St.-Antonius-Kirche um 9.30 Uhr Gottesdienst. Um 16 Uhr erklingt „Biblische Lieder, op. 99“ von Antonin Dvorak mit Solisten, Chor und Orchester in der Martin-Luther-Kirche in der Neustadt.

Bereits am Dienstag organisiert die PAX Jugendkirche Leipzig um 19 Uhr die „Nacht der Lichter“. In Radeberg findet der „Ökumenische Weg“ 10.30 Uhr von der Stadtkirche Römisch-Katholischen Kirche mit dem katholischen Altbischof Joachim Reinelt statt.

Weitere Gottesdienste und Konzerte finden Sie im Internet: https://www.evlks.de/

Von Elisabeth Marx