﻿Dresdner Institut für Floristik ist Geschichte

Die Dresdner Floristikschule, die Umschulungen durchgeführt und Meister ausgebildet hat, gibt es nicht mehr. Doch ein weltweit agierender Blumengroßhändler springt jetzt ein.

Dresden. Die Ausbildung von Floristmeistern und -meisterinnen hat in Dresden eine lange Tradition und einen guten Ruf – sogar weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Deutlich wurde das in der Vergangenheit u.a. darin, dass sogar Floristen bzw. Floristinnen aus Korea und Taiwan extra nach Dresden kamen, um am Dresdner Institut für Floristik (DIF) ihren Abschluss als Floralarrangeur bzw. ihre fachpraktische Meisterprüfung abzulegen.

Bildungsgesellschaft verabschiedet sich von Floristik