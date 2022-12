﻿Umfrageergebnisse zeigen: Daran hapert es in der Dresdner Innenstadt

Dresden. Der Leerstand in der Dresdner Innenstadt hat zugenommen. Droht das Zentrum zu veröden? Der Verein City Management Dresden, eine Interessenvertretung der Geschäftstreibenden, hat Bürger und Unternehmen befragt, was sie von der Innenstadt halten.

Wie ist die Lage?

Nach den Angaben des City Managements gibt es derzeit etwa zehn Prozent Leerstand in der Innenstadt, die vom sogenannten „26er Ring“ umschlossen wird. Die frühere Straßenbahnlinie rahmt Innere Altstadt, Seevorstadt Ost, Wilsdruffer Vorstadt sowie Innere und Äußere Neustadt. Nach groben Schätzungen könnten das etwa 22 000 Quadratmeter Geschäftsfläche sein.

Die Situation habe sich in der letzten Zeit verschärft. Von einer Verödung der Innenstadt will Marco Richter, Professor für Betriebswirtschaft und Tourismusmanagement an der Fachhochschule Dresden, nicht sprechen. Die Fachhochschule und die Firma elbmind hatten von City-Management und Wirtschaftsförderung der Stadt den Auftrag für die Leerstands-Umfrage.

Welche Auswirkungen hatte die Pandemie?

Laut Handelsverband Deutschland gab es im letzten Jahr achtmal mehr Geschäftsschließungen als vor der Pandemie. Detaillierte Zahlen für Sachsen oder Dresden gibt es nicht. Die Entwicklung mache um die Region keinen Bogen, so dass „auch hier Standort- und Geschäftsschließungen zu beklagen“ seien. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Bild der Innenstädte und deren Anziehungskraft.

Was fordert der Handel?

David Tobias, Geschäftsführer der Dresdner Geschäftsstelle des Handelsverbandes Sachsen, hält „eine sinnvolle Begrenzung des expansiven Flächenwachstums“ für geboten und so verwundere es, dass „ein solch wichtiges Steuerungsinstrumente wie ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept in Dresden ohne geordnete Beteiligung der Unternehmen und der Öffentlichkeit stattfindet“.

Der Verband fordert eine „breitere Diskussion über neu zu entwickelnde Handelsflächen und deren Notwendigkeit“. Über das neue Einkaufszentrum in der Dresdner Friedrichstadt, dort soll ein Globusmarkt entstehen, müsse der Stadtrat entscheiden. Die Pläne seien jedoch nicht im Interesse der Innenstadt und der angrenzenden Stadtteile.

Was sagen Bürger und Unternehmen über die Innenstadt?

Professor Richter sieht in den Befragungsergebnissen eine „leichte Tendenz zur Zufriedenheit mit dem innerstädtischen Angebot an Einzelhandel und Gastronomie“. Der Wert zwischen sehr zufrieden (1) und sehr unzufrieden (6) liegt bei 3. Gleichzeitig spricht er von einem sehr differenzierten Bild mit vielen Spannungsfeldern, das auch viel Raum für Interpretationen lässt. Interessant: Es gibt hinsichtlich Einkommen, Beruf, Geschlecht oder Wohnort der Befragten keine signifikanten Unterschiede bei den Antworten.

Welche Dinge sind positiv?

Sowohl Bürger als auch Geschäftsbetreiber betrachten als positive Aspekte der Innenstadt eine „gute Erreichbarkeit“ ganz vorn und zudem eine „hohe Dichte an Geschäften und „gute Öffnungszeiten“ unter den Top 3 der positiven Aspekte. Dahinter rangieren die Antwortoptionen „Vielzahl an Geschäften“ und das Vorhandensein „bekannter Marken/Ketten“.

Welche Dinge sind negativ?

Hier beginnt der Interpretationsspielraum. Als negativ wird von Einwohnern wie Unternehmen die „Austauschbarkeit der Geschäfte“ und die „geringe Anzahl an inhabergeführten Geschäften“ genannt. Als Gründe, nicht die Dresdner Innenstadt zu besuchen, nennen die Bürger an erster Stelle einen „fehlenden Wohlfühlfaktor“. Die Innenstadt sei „stark verbaut“ und „grau in grau“. Es mangele an Parkmöglichkeiten und gebe keinen wirklichen Erlebnischarakter. Der Leerstand wird kritisch gesehen, gilt laut Richter aber noch nicht als Argument, der Innenstadt fernzubleiben.

Welche Gründe werden für den Leerstand gesehen?

Bürger und Wirtschaft sehen gleichermaßen hohe Kosten für Inhaber, ein verändertes Verbraucherverhalten mit der Zunahme des Onlineshopping und einen unausgewogenen Branchenmix als Ursachen für den Leerstand. Allerdings werden von den Bürgern „bürokratische Hürden“ stärker als Grund für Leerstand gesehen als von den Unternehmern. Marco Richter schließt nicht aus, das hier die Antworten auch durch Haltungen in anderen Lebensbereichen überlagert worden sein könnten.

Was muss geschehen?

In der Online-Umfrage haben sich bei den offenen Fragen ohne vorgegebene Antwortoptionen acht zentrale Themen herausgestellt. Die Befragten sehen die zunehmende Bebauung als Problem, wünschen sich mehr Grünflächen, mehr Familienangebot und Spielplätze sowie eine Stärkung des Sicherheitsempfindens. Außerdem sollten mehr Sitzflächen und Ruheoasen geschaffen, einzigartige Geschäfte gefördert, Märkte wiederbelebt und die Kreativität gefördert werden.

Wie geht es weiter?

Claudia Riedel, Geschäftsinhaberin in der Neustadt und im Vorstand des City-Managements hält die Umfrage trotz aller Spannungsfelder für eine gute Entscheidungsgrundlage sowohl für Gründer als auch für die Politik beispielsweise. Sie verspricht sich zudem von einem Förderprogramm für zukunftsträchtige Geschäftsideen, an dem die Stadt arbeite, einiges für die Innenstadtentwicklung. Die junge Generation sollte zur Selbstständigkeit ermutigt werden. Für Richter, der die Ergebnisse der Umfrage als repräsentativ bezeichnete, sei eine klare Erkenntnis: die Innenstadt brauche mehr Einzigartigkeit.