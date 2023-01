﻿Dresdner Impfstoff für mehr als eine Milliarde Menschen

Dresden. Wenn es um das Thema Grippe und Impfstoff in Sachsen geht, führt kein Weg an GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals in Dresden vorbei. Seit 1992 wurden in dem Unternehmen über 900 Millionen Dosen saisonalen Grippeimpfstoffs hergestellt. Dazu kommen über 150 Millionen Dosen pandemischen Grippeimpfstoffs sowie unzählige Dosen an Hepatitis-Impfstoff.

„Konkret heißt das: Über eine Milliarde Menschen haben Impfstoffe von GSK Made in Germany erhalten, um sich vor ansteckenden Krankheiten zu schützen oder schwere Krankheitsverläufe zu verhindern“, sagt Geschäftsführerin Jacqueline Schönfelder stolz. Seit 2018 leitet sie den Standort. Im vergangenen Jahr feierte das Dresdner Unternehmen 111. Geburtstag, die Herstellung von Grippeimpfstoffen seit 35 Jahren sowie die Unternehmenszugehörigkeit zu GSK seit 30 Jahren.

Produktion um mehr als das Fünffache erhöht

Am 17. Oktober 1911 wurde des Sächsische Serumwerk und Institut für Bakteriotherapie ins Handelsregister eingetragen. Bereits acht Jahre später erfolgte im Herzen Dresdens die Herstellung von fast 80 Medikamenten und Impfstoffen. Nach der Verstaatlichung des Sächsischen Serumwerks in der DDR wurde das Unternehmen 1990 in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt, um Wettbewerbsfähigkeit unter marktwirtschaftlichen Bedingungen herzustellen. „Dadurch war es bereits 1991 möglich, als erstes ostdeutsches Pharmaunternehmen den Vertrieb auf die ganze Bundesrepublik auszuweiten“, so Schönfelder. Die Übernahme ein Jahr später durch SmithKline Beecham legte dann die Grundlage für die heutige Unternehmenszugehörigkeit.

Seit 1992 hat das Unternehmen mit seinen 750 Mitarbeitenden nach eigenen Angaben mit Investitionen in Höhe von insgesamt mehr als 350 Millionen Euro Modernisierung und Kapazitätserweiterung stetig vorangetrieben und die Produktion bis um mehr als das Fünffache erhöht. Das lange Bestehen sichere dem Unternehmen ein „robustes Netzwerk mit Zulieferern entlang der Produktionskette“, weshalb Dresden für die globale Gesundheits- und Pandemievorsorge eine so hohe Relevanz besitze, erklärt die Geschäftsführerin.

Demografischer Wandel sorgt für neue Herausforderungen

Für sie steht fest, dass das Gesundheitssystem in den kommenden Jahren durch den demografischen Wandel vor große Herausforderungen gestellt wird. Die zunehmend alternde Gesellschaft verlange stärker Gesundheitsleistungen – und dies bei gleichzeitig abnehmendem Personal in den Gesundheitsberufen. „Eine gute Versorgung der Bevölkerung mit Impfungen kann zu einer Entlastung beitragen, weil schwere und damit kostenintensive Krankheitsverläufe von Infektionserkrankungen vermieden werden“, glaubt die Pharmazeutin.

Geschäftsführerin Dr. Jacqueline Schönfelder.

Eine gute Infrastruktur beim Impfen wirke sich auch positiv auf die Fähigkeit des Gesundheitssystems aus, mit Pandemien umzugehen. Deshalb sollten die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen so gestellt werden, dass einerseits hohe Impfquoten in der Bevölkerung erreicht werden und andererseits auch die notwendigen Impfstoffe von den Impfstoffherstellern zur Verfügung gestellt werden können. Es müsse also ein positives Umfeld für Forschung und Entwicklung sowie Produktion geschaffen werden, fordert Schönfelder.

Produktionsvorlauf von über einem Jahr

Aktuell stellt GSK 50 Millionen Dosen saisonalen Impfstoffs her, der in rund 40 Länder verkauft wird. Die Produktion dauert lange und muss sehr gut geplant sein. Denn der jährliche Herstellungsprozess beginnt mehr als 12 Monate vorher. Die Bestellungen werden in der vorangegangenen Saison aufgegeben, danach entscheidet sich das Unternehmen auf Grundlage der Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für passende Influenza-A/B-Stämme für den saisonalen, gegen vier Virusstämme gerichteten Grippe-Impfstoff.

Die Zusammensetzung ändere sich jedes Jahr pro Halbkugel und werde zentral von der WHO festgelegt, sagt die Geschäftsführerin. „Wir stimmen die jährlichen Produktionsmengen auf die Nachfrage ab, um die Zahl der weltweit gegen Grippe geimpften Menschen zu maximieren.“ Im Frühjahr und Sommer für die Nordhalbkugel, im Winter für die Südhalbkugel. Als Teil eines internationalen Konzerns stehe man dabei übrigens im Wettbewerb mit anderen GSK-Standorten – europaweit und weltweit.

Impfquoten in Deutschland zu niedrig

„Für GSK ist der Standort Dresden das Herzstück – ohne Dresden wird es in der Pandemievorsorge nicht gehen“, ist sich Schönfelder sicher. Dank der langjährigen Erfahrung der Mitarbeitenden, beispielsweise mit Impfstoffen gegen Vogel- und Schweinegrippe, sei es möglich die bestehenden Produktionskapazitäten im Pandemiefall schnell und kurzfristig hochzufahren. Deshalb hat das Unternehmen mit der Europäischen Kommission einen Vertrag schließen können, dass im Falle einer Grippepandemie in Dresden 85 Millionen Dosen des Antigens hergestellt werden können.

Seit der Herbst-Winter-Saison 2018/2019 empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Grippeschutzimpfung mit dem Vierfach-Impfstoff. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist mittlerweile dieser Empfehlung gefolgt, sodass die Erstattung dieses Grippe-Impfstoffs festgelegt ist.

Von Andreas Dunte und Roland Herold