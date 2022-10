﻿Ein warmes Essen in harten Zeiten: Der Suppenwagen der Heilsarmee

Zweimal die Woche steht der Suppenwagen der Heilsarmee auf dem Bischofsplatz. Hier gibt es eine warme Mahlzeit für Menschen in prekären Situationen. Im Rahmen von Dresdner helfen Dresdnern können Sie für den Wagen spenden.

Dresden. Elisabeth Hannapp checkt das Thermometer. Mindestens 80 Grad muss die Nudelsuppe haben, die sie in einem 40-Liter-Topf auf dem Gasherd vor sich erhitzt. Die 24-Jährige steht in der Küche des Tagestreffs der Heilsarmee, Reicker Straße 89. Wer sich in einer finanziellen Notlage befindet, keinen oder keinen festen Wohnsitz hat, kann sich hier von 10 bis 14 Uhr im Warmen aufhalten, etwas essen, sich austauschen und beraten lassen, duschen oder Wäsche waschen. Es gibt kostenloses Frühstück und Mittagessen für 3,50 Euro. Zur Not geht es auch ohne Geld.

Jetzt, um 17 Uhr, ist der Tagestreff geschlossen. Die Suppe füllt Elisabeth Hannapp mit der Hilfe eines ehrenamtlichen Helfers in einen großen Thermobehälter: Heute geht es wie jeden Dienstag und Donnerstag mit dem Suppenwagen in die Äußere Neustadt.