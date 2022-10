﻿Vom Mobbingopfer zur selbstbewussten Schülerin: Wie es ein junges Mädchen aus Ottendorf-Okrilla geschafft hat

3. bis 11. November in Dresden

3. bis 11. November in Dresden 3. bis 11. November in Dresden

„Ein sicherer Hafen“: Die Jüdische Woche Dresden beginnt am Donnerstag

Die 26. Auflage der Jüdischen Woche Dresden steht unter dem Motto „Ein sicherer Hafen“. „Artist in Residence“ ist in diesem Jahr Yuriy Gurzhy, Schirmherr der Dresdner Verein „Mission Lifeline“. Los geht’s am 3. November.