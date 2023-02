Mindestens 13 Fälle: Rastplätze in der Dresdner Heide beschädigt

In den vergangenen Wochen haben Unbekannte in mindestens 13 Fällen Schriftzüge in Holzoberflächen an Rastplätzen in der Dresdner Heide gefräst. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Dresden. Über den Jahreswechsel haben Unbekannte in der Dresdner Heide Schriftzüge in Holzoberflächen gefräst. Die Polizei registrierte bereits 13 Fälle und sucht nun Zeugen.

Zwischen dem 29. Dezember des vergangenen Jahres und dem 11. Januar haben Unbekannte an mindestens 13 Orten Schriftzüge in Holzbänke, -tische und -wände gefräst. Die Beschädigungen registrierte die Polizei an Rastplätzen im Waldpark Klotzsche, an der Prießnitztalstraße, am Kannenhenkel, an der Alten 3 sowie am Königsplatz. Angaben zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei nicht.

Nun haben die Dresdner Beamten Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und suchen Zeugen. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, soll sich unter 0351 4832233 bei der Polizeidirektion Dresden melden.

Von luk