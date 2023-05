Feuerwehr löscht mehrere Waldbrände in der Dresdner Heide

Dresden. Die Dresdner Feuerwehr war am Dienstag mehrere Stunden in der Dresdner Heide im Einsatz. Aus bisher ungeklärter Ursache sei es dort an mehreren Stellen zu kleineren Waldbränden gekommen.

Gegen 10.22 Uhr sind die Einsatzkräfte das erste Mal ausgerückt. An der Küchenbrücke brannten rund vier Quadratmeter Waldboden, die Flammen hatten bereits auf Bäume übergegriffen. Zehn Minuten später meldeten sich Passanten bei den Einsatzkräften und führten sie zu einer Einsatzstelle am Manfred-von-Ardenne-Ring. Dort brannten laut Angaben der Feuerwehr gut zehn Quadratmeter Waldboden. Kurz vor 13 Uhr der nächste Einsatz an der Fischhausstraße, wo zwei Bäume in Flammen standen. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.