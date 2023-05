﻿Dresdner Handelskammer-Chef: „Die Autobahn 4 muss ausgebaut werden“

Der Dresdner Handelskammer-Chef und sein Kollege aus Niederschlesien fordern beim Bundesverkehrsminister Wissing den Ausbau der A4. Sie begründen ihr Anliegen mit dem Wiederaufbau der Ukraine nach Ende des Krieges.

Dresden. Die Umsetzung des geplanten sechsspurigen Ausbaus der Autobahn A4 ist der Handwerkskammer Dresden ein Anliegen. Daher hat diese sich mit ihrem Pendant in Niederschlesien zusammengetan und ein gemeinsames Schreiben an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sowie an das Ministerium für Infrastruktur in Warschau verfasst. Die Forderung: Die A4 gehört ausgebaut.