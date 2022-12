Dresdner haben weniger Schulden - auch wegen Corona

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das ist mal eine gute Nachricht: In Dresden ist die Zahl der überschuldeten Personen auf einen Tiefstand gesunken. Nur noch 8,09 Prozent aller Dresdner gelten als überschuldet, können also ihr Soll mit Vermögen oder Einkommen nicht mehr ausgleichen. Vor fünf Jahren lag die Quote noch bei 9,27 Prozent.

Wenn die Kosten aus dem Ruder laufen, droht Überschuldung. © Quelle: Thomas Imo/photothek.net

Als Hauptgrund nennt das Unternehmen Creditreform, das die Daten erhebt, die Pandemie. In Zeiten von Corona hätten die Menschen am Konsum gespart und Geld zurückgelegt. Interessant - aber wenig überraschend - ist auch, dass die Zahlen von Stadtteil zu Stadtteil variieren. So liegen die Problemviertel Gorbitz und Prohlis an der Spitze. Am wenigsten drücken die Menschen Schulden im Dresdner Norden.

Zitat des Tages

Die Quote ist ein Spiegelbild der Entwicklung bei Lebensqualität und sozialer Struktur in den Stadtteilen. Thomas Schulz Prokurist der Creditreform Dresden über die Dresdner Schuldenquote 2022, die in vielen, aber nicht in allen Stadtteilen gesunken ist

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert.

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt – weitere Krankenhauspatienten: Dresdens Inzidenz ist am Mittwoch ein Stück gesunken. Die Stadt meldet aber auch mehr als 20 neue Krankenhauspatienten mit positivem Coronatest.

Ende der Null-Covid-Politik: China erlaubt Corona-Infizierten sogar zur Arbeit zu gehen: Nach knapp drei Jahren hat China die strikte Null-Covid-Strategie aufgegeben. Nun sollen Infizierte sogar unter bestimmten Bedingungen an ihre Arbeitsplätze zurückkehren dürfen. Expertinnen und Experten prophezeien derweil Hunderttausende Corona-Tote.

Dresden und die Region

Dynamo-Trainer Markus Anfang konnte mit Ausnahme der Verletzung von Torwart Sven Müller mit dem Trainingslager in Belek sehr zufrieden sein. © Quelle: Jochen Leimert

Was sich Trainer Markus Anfang für Dynamo Dresden wünscht

Am Ende des Trainingslagers in Belek freut sich der Coach über Fortschritte auf dem Platz. Nur eine Personalie hat dem Kölner Sorgen bereitet. Seine Zuversicht für 2023 ist groß.

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

19.12.2022, Sachsen, Dresden: Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, spricht im Plenum zu den Abgeordneten. Der Sächsische Landtag beginnt mit den abschließenden Beratungen zum Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

100 Euro für jeden Erstklässler und mehr Lehrer: Sachsens neuer Rekord-Haushalt

Mehr als 49 Milliarden Euro kann der Freistaat in den kommenden zwei Jahren ausgeben: Sachsen soll damit krisenfester gemacht werden. Ein Überblick.

Termine des Tages

15.30 Uhr: „Palastsocken“ - Teilnehmer der Mitmach-Bar „Häkeln und Stricken“ in der Zentralbibliothek im Kulturpalast haben sich in diesem Jahr am Projekt „Palastsocken“ beteiligt und fleißig warme Socken gestrickt. Die Idee entstand aus der aktuellen Situation, um dem kalten Winter und den anstehenden Energiesparmaßnahmen etwas entgegenzusetzen. Heute werden die Socken an das Dresdner Pflegeheim Seniorenresidenz „Alexa“ übergeben.

20 Uhr: Adventsliedersingen des Chores der Frauenkirche - Auf dem Programm stehen Motetten und Liedsätze von Praetorius, Bach, Händel u.a. Ort: An der Frauenkirche, 01067 Dresden

Wer heute wichtig wird

© Quelle: via www.imago-images.de

Der Mittelalter-Weihnachtsmarkt im Dresdner Stallhof erwartet heute Nachmittag den 250 000. Besucher. Laut Marktbetreiber ist gegen 13 Uhr mit dem oder der Glücklichen zu rechnen. Vorgestellt wird außerdem das weitere Programm für den Weihnachtsmarkt nach den Weihnachtsfeiertagen. Vom 27. Dezember bis 6. Januar firmiert der Markt unter dem Motto „Dresdner Rauhnächte“.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Ohne Spitze steht der Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor. Zwei Aktivisten der Umweltschutzgruppe Letzte Generation fuhren mit einem Hubwagen vor dem Tannenbaum auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor. Sie entrollten ein Transparent und entfernten dann die Spitze des Weihnachtsbaums. © Quelle: Paul Zinken/dpa

... absägen statt festkleben: „Letzte Generation“ kappt Weihnachtsbaumspitze am Brandenburger Tor

Erneut sind Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation" tätig geworden. In Berlin kappten Anhängende der Gruppierung die Weihnachtsbaumspitze am Brandenburger Tor ab. in München blockierten sie erneut eine Straße.

