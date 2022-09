Dresden. Prozesse mit Beteiligten aus der Reichsbürgerszene dauern erfahrungsgemäß etwas länger. Überraschend schnell ging dagegen das Verfahren gegen Gründungsmitglieder der illegalen „Deutschen Gesundheitskasse“ (DeGeKa) am Amtsgericht zu Ende. Alles begann zwar mit dem üblichen Hick-Hack: „Die Bundesrepublik existiert nicht“, „Ich lehne den Richter ab und habe Strafanzeige erstattet“, kam dann aber doch in Schwung und war am zweiten Verhandlungstag schon zu Ende – geplant waren fünf. Das Verfahren gegen die vier Angeklagten wurde gegen Zahlung von Geldauflagen vorläufig eingestellt. Ihr Tatbeitrag war wirklich sehr gering.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die DeGeKa wurde 2017 in Dresden gegründet und bot ihren Mitgliedern umfangreiche Gesundheitsleistungen gegen einen Monatsbeitrag von 70 Euro an. Allerdings fehlte dafür die Erlaubnis und das nötige Grundkapital. Nach fünf Monaten standen 8000 Euro zur Verfügung. Leistungen konnten gar nicht erbracht werden. War auch nicht so gedacht: Es sollte erst Geld eingenommen werden und erst wenn eine entsprechend große Summe zusammengekommen wäre, wäre auch mit Leistungen zu rechnen gewesen, erklärten die Angeklagten. Das wurde aber diskret verschwiegen und stand in keinem Aufnahmeformular. Auch die Angeklagten hatten nur davon gehört.

Unterschrift des Vorstands manipuliert

Die vier Rentner gehörten zwar alle dem Vorstand und Aufsichtsrat an, waren aber zu den Posten gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Eine 53-Jährige, die auf einer „Volksreichstagssitzung“ von der Idee gehörte hatte, wurde, obwohl sie noch nicht Mitglied war, zum Vorstand. Mit ihrer Unterschrift gingen Dutzende „amtliche Schreiben“ raus – nicht eines war von ihr. „Erhard L. hat meine Unterschrift kopiert und unter die Briefe gesetzt.“ L. – ein bekannter und umtriebiger Reichsbürger – kochte wohl sein eigenes Süppchen. Er war der Chef, hatte die Idee für das Geschäftsmodell und hielt alle mit Informationen kurz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chef wollte Mitgliedsbeiträge für sich

Erst als die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen den Betrieb untersagte und mit Strafgeldern drohte, ging den Angeklagten auf, dass nicht alles in Ordnung war, wie der Chef immer sagte. "Wir haben erst spät gemerkt, dass Herr L. ein Schaumschläger ist. Ich kann auch sagen, ein Verbrecher", erklärte ein Angeklagter.

Als sie die Gelder zurückzahlen wollten, gab es Ärger. „Herr L. bestand darauf, dass er die Mitgliedsbeiträge bekommt. Ich lehnte ab und er drohte mir mit der Aberkennung der Ehrenrechte, der Staatszugehörigkeit zum Deutschen Reich“, sagte ein 61-Jähriger. Für Reichsbürger das Schlimmste, was passieren kann. Zu Erhard L. haben sie keinen Kontakt mehr. Der und seine Gattin, die Schriftführerin war, wurden auch angeklagt, erschienen aber nicht. Gegen sie wird nun gesondert verhandelt und diesmal werden sie kommen. Der Richter erließ einen Sitzungshaftbefehl.