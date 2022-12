﻿Dresdner Gastfamilien für US-Stipendiaten gesucht

Dresden. Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) für junge Berufstätige bietet US-amerikanischen Stipendiaten die Möglichkeit für eine gewisse Zeit in Deutschland zu leben, zu arbeiten oder zu studieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuhause für Stipendiaten gesucht

Wie die Stadt Dresden mitteilte, sucht die Austauschorganisation Cultural Vistas aktuell Gastfamilien in der Landeshauptstadt, die im ersten Halbjahr 2023 US-amerikanische Stipendiaten in ihrem Zuhause aufnehmen möchten. Die Teilnehmenden sind zwischen 18 und 24 Jahre alt und in der Regel Studenten oder haben ihr Studium bereits abgeschlossen. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Staaten der USA und bilden in ihrer Auswahl die Diversität der US-amerikanischen Gesellschaft ab.

Eine Gastfamilie sei dabei im weitesten Sinne so zu verstehen: Sowohl Einzelpersonen als auch Paare und Menschen mit oder ohne Kinder können eine Stipendiatin oder einen Stipendiaten einen Raum in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus zur Verfügung stellen. Interessierte, die neugierig auf den interkulturellen Austausch sind und sich für die deutsch-amerikanische Freundschaft einsetzen möchten, finden weitere Informationen auf der Website des Patenschafts-Programms. Wer sich als Gastfamilie anbieten möchte, kann sich per Mail unter ppp@culturalvistas.eu melden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von bw