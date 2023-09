Dresdner Forscherin Pauline Wimberger in die Leopoldina aufgenommen

Dresden. Die Gynäkologin, Forscherin und Klinikdirektorin der Universitätsfrauenklinik Dresden Pauline Wimberger wurde kürzlich in die renommierte Leopoldina gewählt. Wimberger forscht mit großem Engangement auf dem Gebiet der Gynäkologischen Onkologie und ist national und international stark vernetzt.

Sie setzt sich als Leiterin des Brust- und Gynäkologischen Krebszentrums im Rahmen des Nationalen Krebszentrums (NCT) Dresden besonders für die Verbesserung der Patientenversorgung ein, um die Patientinnen auf höchstem Standard und mit Empathie zu behandeln.

„Ehre für unsere Fakultät und die gesamte Universität Dresden“

Weiterhin setzt sie sich nach Angaben der Technischen Universität (TU) Dresden dafür ein, wissenschaftliche Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um so allen Patienten eine auf sie zugeschnittene, bestmögliche Therapie anbieten zu können.

„Prof. Pauline Wimberger ist nicht nur eine herausragende Forscherin und Medizinerin, sondern auch eine Visionärin, die die Zukunft der medizinischen Versorgung gestaltet“, so Esther Troost, Dekanin der Medizinischen Fakultät an der TU. „Die Wahl von Professor Wimberger in die Leopoldina ist eine Ehre für unsere Fakultät und die gesamte Universität Dresden.“

Die Leopoldina ist die älteste ununterbrochen existierende Akademie für Naturwissenschaften und Medizin weltweit. Sie wurde 1652 gegründet und berät Politik und Gesellschaft zu wissenschaftlichen Themen.

