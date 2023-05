﻿ Dresdner fluchen laut Umfrage 18 Mal am Tag – Platz 1 in Deutschland

Dresden. Bereits im Januar kürte die Sprachlern-App Preply die sächsische Landeshauptstadt als Nummer zwei der unhöflichsten Städte. Noch „besser“ schneidet Dresden beim Thema Fluchen ab. Laut einer Preply-Umfrage mit mehr als 1500 Teilnehmern schimpfen die Dresdner am meisten in Deutschland.

Die Goldmediale bekommen die Dresdner für 18 Mal Fluchen am Tag. Der deutsche Durchschnitt liegt mit 9,5 Kraftausdrücken täglich deutlich darunter. Befragt wurden Bewohner der 20 größten Städte der Bundesrepublik. Platz zwei und drei belegten Bonn (14 Mal) und Köln (12 Mal). Trotz des Klischees der „Berliner Schnauze“ landet die Hauptstadt nur auf Rang sechs (9 Mal) und liegt damit sehr nah am Durchschnittswert. Sogar darunter liegt Leipzig, deren Bewohner mit 8 Schimpfwörtern pro Tag auskommen.

Dresdner schimpfen am meisten über sich selbst

Die Umfrage gibt nicht nur Aufschluss über die Häufigkeit, sondern ermittelte unter anderem, über wen geschimpft wird. Auch hier belegt Dresden einen ersten Platz, denn keine deutsche Großstadt ist so selbstkritisch. Das kann man zumindest wohlwollend interpretieren, denn die Dresdner schimpfen am häufigsten über sich selbst. Auf die Frage „Über wen fluchst du am meisten?“ antworteten knapp 27 Prozent aller Befragten „über mich“, in Dresden sind es sogar 47 Prozent – der bundesweite Topwert!

Auch die Orte der Tiraden flossen in den Fragebogen ein. Während der deutschlandweite Platz eins fürs Fluchen das Auto ist (33 Prozent), schimpfen die Dresdner lieber zu Hause. Die meistgenannte Antwort in der sächsischen Landeshauptstadt sind die eigenen vier Wände mit knapp 30 Prozent.

Zurückhaltend sind die Deutschen laut Preply beim Fluchen vor Vorgesetzten. Fast 65 Prozent der Befragten gaben an, tendenziell nicht vor ihren Chefs zu fluchen. Damit belegen die Vorgesetzten noch vor den Antwortmöglichkeiten „Nicht vor Älteren“ (54 Prozent) und „Nicht vor Kindern“ (61 Prozent) den ersten Rang.

Männer fluchen mehr, fühlen sich aber häufiger davon gestört

Männer fluchen laut den Ergebnissen übrigens im Schnitt 11 Mal, Frauen dagegen weniger als 9 Mal täglich. Kurioserweise fühlen sich Männer aber, obwohl sie selbst häufiger losschimpfen, eher davon gestört. So gaben laut Preply mehr als 62 Prozent der Männer an, dass sie es stören würde, wenn andere fluchen. Bei den Frauen bejahen nur etwa 47 Prozent der Teilnehmerinnen diese Frage.

Im internationalen Vergleich geht es in Deutschland laut der Sprachlern-App noch verhältnismäßig gesittet zu. Denn selbst die Einwohner der Fluch-Hauptstadt Dresden kommen mit den ermittelten 18 Kraftausdrücken nicht einmal an den us-amerikanischen Durchschnitt von 21 Schimpfwörtern pro Tag heran.

Top-Plätze im Fluchen und der Gastfreundschaft

Wegen dieser Ergebnisse müssen die Dresdner aber nicht losschimpfen. Denn die Methode der Befragung ist nicht wissenschaftlich, die Ergebnisse somit also nicht repräsentativ. Wer dennoch etwas auf solche Umfragen gibt, kann sich mit einer Erhebung des Urlaubsportals Booking aufmuntern. Denn laut Kundenbewertung ist Dresden die gastfreundlichste Stadt Deutschlands und sogar die Nummer vier der Welt.

