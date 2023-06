﻿Das schwarze Schaf: Dresdner Feuerwehrmann beklaut eigene Truppe

Dresden. Matthias L. war jahrelang als Verkäufer ziemlich erfolgreich, nur gab es dafür keinen satten Bonus von der Chefetage, sondern elf Monate, ausgesetzt zur Bewährung, vom Dresdner Amtsgericht wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Betruges. Denn der Mann ist kein Verkäufer, sondern Beamter bei der Feuerwehr – allerdings ein diebischer, das schwarze Schaf der Truppe.

Jahrelang Material aus Lager verkauft

Der 58-Jährige war dort für das Lager, also für Material, Reparaturen und auch für ausrangierte Sachen zuständig. Er entschied, was ausrangiert wird und verkaufte oder versteigerte, was in den Regalen lag – von Feuerwehrschläuchen über Bekleidung, Warnleuchten bis hin zu kleinen Blechautos, die als Werbegeschenke gedacht waren. Der Angeklagte brachte vieles unter die Leute. Angeklagt waren 160 Taten. Knapp 20 000 Euro kassierte er zwischen 2014 und 2018.

Nach Taten suspendiert

Zunächst hatte niemand etwas bemerkt, es gab keine Kontrollen und man vertraute dem Angeklagten. Dann fiel allerdings auf, dass da viele Sachen im Lager in Dresden-Übigau verschwunden waren, die dann bei Ebay im Internet auftauchten. Bei einer Hausdurchsuchung wurde man fündig. Matthias L. wurde suspendiert.

Nun folgt Disziplinarverfahren

Der Angeklagte räumte die Taten zwar ein, erklärte aber nicht, warum er sich so viele Jahren an den Dingen, die er eigentlich verwalten sollte, vergriff. Nach dem Urteil hat er nun noch ein Disziplinarverfahren vor sich, da geht es um seinen Beamtenstatus und seine Pension.

