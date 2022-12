Dresdner Feuerwehr meldet „relativ ruhige“ Feiertage – keine Wohnungsbrände

Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch an den Weihnachtstagen gefordert.

Dresden. Dresdens Feuerwehr hat über die Weihnachtsfeiertage keine Wohnungsbrände registriert – unüblich zu einer Zeit des Jahres, in der brennende Kerzen zum Alltag zählen. „Relativ ruhig“ seien die Tage verlaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gebrannt hat es aber doch, und zwar vorrangig in Müllcontainern. Auch das scharfe Anbraten von Fleisch habe wegen der Rauchentwicklung zu einigen Einsätzen geführt. Außerdem gab es mehrere Wasserschäden zu bekämpfen. Das stürmische Wetter am 25. Dezember zog einige Einsätze wegen herabgefallener Äste nach sich. Die Bilanz in Zahlen: zwölf Brandeinsätze, 58 Hilfeleistungen und acht Fehlalarme.

Das Einsatzaufkommen beim Rettungsdienst der Stadt Dresden war entgegen der Feuerwehrbilanz durchgehend hoch. „Im Vergleich zum Weihnachtsfest im vergangen Jahr verzeichnen wir einen Anstieg der Rettungsdiensteinsätze um etwa 20 Prozent“, teilte die Pressestelle mit.

Von fkä