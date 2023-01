﻿Wälle, Gräben, Mauern: Wissenswertes zur Geschichte der Dresdner Festungsanlagen

Dresden. Von Augstein, Jakob, bis Zeh, Juli, reichte die Liste jener auf hohem Werteross sitzenden „Intellektuellen“, die in der Wochenzeitung „Die Zeit“ defätistisch „Waffenstillstand jetzt!“ forderten, wobei es ihnen völlig egal war, was denn die Ukrainer wollten, nämlich nicht von den einen Vernichtungskrieg führenden Russen gefoltert, vergewaltigt, ausgeraubt, verschleppt und „umgevolkt“ zu werden und die eigene Kultur ausgelöscht zu bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut möglich, dass es auch einst in Dresden Stimmen gab, die davor warnten, eine Mauer zu errichten. Eine Stadtmauer könnte als aggressiver Akt verstanden werden, sie wirke nicht deeskalierend, sondern würde im Konfliktfall nur mehr Blutvergießen bedeuten. Inwieweit es hilfreich war – oder nicht –, dass Dresden einst von Festungsmauern umgeben war, führt Uwe Schieferdecker in seinem neuen Buch „Wälle, Gräben, Mauern“ vor Augen, in dem er die Geschichte der Dresdner Stadtbefestigung quer durch die Jahrhunderte vor Augen führt.

Dresdens Festungsmauern – gut angelegtes Geld

Im Jahr 1639 brannten schwedische Truppen die Dresdner Vorstädte teilweise nieder, die Stadtfestung vermochten sie jedoch nicht zu bezwingen – ebenso wenig im Jahr 1643. 1760 wurde Dresden im Zuge der Belagerung durch die Preußen zwar erheblich beschädigt, erobern konnte der Feind die Stadt aber auch in diesem Fall nicht. Im Vergleich zu anderen Städten wurde Dresden sogar deutlich weniger belagert, die Festungsanlagen sorgten durch die reine Existenz dafür, dass Invasoren eher wenig Lust auf eine Belagerung hatten, denn solche sind enorm teuer und zeitraubend, zudem holte man sich oft mehr als nur blutige Nasen. Nun waren zwar auch Bau und Erhalt von Stadtmauern bzw. Festungsanlagen ausgesprochen kostspielig, aber an sich war das Geld gut angelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie der 1959 in Leipzig geborene und seit 1967 in Dresden lebende Sachbuchautor Uwe Schieferdecker in seinem mittlerweile 38. (!) Buch anmerkt, entstand schon früh zum Schutz der Stadt eine erste Befestigung – wann und wie genau das erfolgt sei, etwa ob durch einen hölzernen Palisadenring, lasse sich heute aber nicht mehr genau nachvollziehen. Dann wurde eine erste Stadtmauer aus Stein errichtet, wobei auf der Außenseite auf sorgfältig behauene Steine bester Qualität gesetzt wurde. Die Außenmauer musste glatt sein, so dass sich dem Feind keine Möglichkeit zum Erklimmen der Mauerkrone bot.

Diese erste Dresdner Stadtmauer bildete laut Schieferdecker einen 1770 Meter langen Ring, vermutlich war die Mauer sechs Meter hoch. Die Gründung der Mauer fiel mit etwa 30 Zentimetern „überraschend flach“ aus, was am hohen Grundwasserstand im Stadtgebiet gelegen haben könnte, wie der Autor festhält, der hier wie auch an anderen Stellen mit der Festungs-Expertin Eva Papke d’accord geht.

Kannegießer-Zeichnungen als Zeitzeugnisse

Fakt ist, Schieferdecker kennt die einschlägigen Quellen und Forschungsliteratur zum Thema Festung, ob es nun die Studien von Eva Papke oder des Archäologen Reinhard Spehr sind oder das Buch „Dresdens Festungswerke im Jahre 1811“ von Friedrich August Kannegießer. Dieser war der Landschaftsmaler, der das Bild der Festung in 90 Ansichten festhielt, die für Kiesewetter (durchaus berechtigterweise) auch heute noch „ein außergewöhnliches Zeugnis dieser ebenso prägenden wie verlorenen Zeit“ bilden.

Blick auf das Pirnaische Tor am Ende der Pirnaischen Gasse mit Schrammschen Haus links – Darstellung von Friedrich August Kannegießer um 1811. © Quelle: Repro

Viele dieser Zeichnungen Kannegießers hat Kiesewetter mit in sein auch sonst mit etlichen alten Zeichnungen und historischen Fotos illustriertes Buch aufgenommen, in dem natürlich auch all die Namen und Personen Platz finden, die im Laufe der Zeit an Dresdens Stadtbefestigung mitwirkten: Festungsbaumeister Paul Buchner, Oberlandbaumeister Wolf Caspar von Klengel, Festungshauptmann Melchior Hauffe...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutlich wird, dass es im Festungsbau extrem darauf ankam, mit der Zeit Schritt zu halten, weshalb die städtischen Wehranlagen eine Dauerbaustelle mit entsprechenden hohem Kostenfaktor waren. Wie man erfährt, wurde der Dresdner Bürgerschaft zwischen 1427 und 1431 sowie 1456 und 1458 wegen der „böhmischen Ketzer“ bzw. Hussiten ein sogenanntes Zwingergeld abverlangt, um den Bau des „antihussitischen Schutzwalls“ zu finanzieren. „Dabei handelte es sich um eine durchaus erhebliche Vermögensteuer. Die Kirche wurde um freiwillige Abgaben ersucht“, schreibt Kiesewetter.

Wie schützt man Festungsmauern gegen Kanonen?

Alsbald erwies sich die vernichtende Kraft von Kanonen als Problem, so mancher dürfte sich der Meinung Martin Luthers angeschlossen haben, der erbost schalt: „Büchsen und Geschütz ist ein grausam schädlich Instrument, versprengt Mauern und Felsen und führt die Leute in die Luft. Ich glaube, daß es des Teufels und der Hölle eigen Werk sei!“ Aber Sachsens Landesherrn waren nicht blind, was mit Zeitenwenden einhergehende Entwicklungen der Kriegstechnik anging. Erstens kauften sie (denn sie waren in der Regel nicht minder Waffenexperten wie heute die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann und „Sprengkopftoni“ Hofreiter von den Grünen, die zusammen das Vorwärtsverteidigungsduo der Ampel bilden) selber ein, was das Maß aller Dinge auf dem Waffenmarkt war, zweitens verbesserten sie die Befestigung ihrer Landeshauptstadt, die, was das Festungswesen anging, ziemlich gute Karten hatte.

Zum einen war Dresden zweifelsohne eine größere und damit reichere Kommune, zum anderen war es von Vorteil, dass man Lieblingsdomizil der Wettiner war, denen daran gelegen war, in einer gut gesicherten Stadt zu residieren. „Das Engagement des Landesherrn nahm daher schrittweise zu. Im Verlaufe des 16. Jahrhunderts übernahmen die Wettiner schließlich die Wehrhoheit über Dresden ganz“, hält Kiesewetter fest. Es kam insofern zwangsläufig zu einem recht interessanten Bedeutungswechsel: Betrat ein Ankommender Dresden noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts durch städtische Tore, die dann auch ein entsprechendes Stadtwappen zierte, so kündete dann schließlich herrschaftliche Symbolik an den Portalen dem Ankömmling, dass er die kurfürstliche Residenzstadt betrat.

Mehr Heimatgeschichten bei den DNN Geplant, gebaut, verworfen, zerstört: Ein Blick auf Dresdens historische Baupläne „Rülps-Helene“ und „Schnaps-Mathilde: Unterhaltsames zu Dresdner Straßennamen Eulen in den Kunstsammlungen Dresden: Definitiv nicht „home made by Qatari Hand“ Der Cholerabrunnen erinnert daran, wie Dresden der Katastrophe entging

Kurfürst Moritz wagte dann sogar den ganz großen Wurf. Er hatte gegen Türken und Franzosen gekämpft und sich Festungsbaustellen in Gent und Antwerpen angesehen. Unter Leitung von Caspar Voigt von Wierandt sowie Hans von Dehn-Rothfelser ließ er von 1545 an eine Festung im Bastionärsystem nach italienisch-niederländischem Vorbild errichten. Von den acht pfeilförmig vorspringenden Bastionen aus konnten die Verteidiger seitlich auf anstürmende Truppen vor den Wällen feuern. Diese waren so breit, dass sie Kanonenkugeln abfangen und dort Verteidigungsgeschütze aufgestellt werden konnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Kiesewetter aber noch anfügt, überließ der Landesherr die durchaus unangenehme Aufgabe, sich mit dem den Bürgern über den Ankauf der benötigten Grundstücke auseinanderzusetzen, dem Dresdner Rat. Neun Jahre dauerte der Bau der Bastionärsfestung in einer Zeit, als Dresden gerade mal 5600 Einwohner hatte. 900 Bauleute standen in Lohn und Brot, der „Mitarbeiter“-Mangel war zeitweilig derart groß, dass so mancher verurteilte Straftäter zu Hilfsarbeiten „am Wall“ zwangsverdonnert wurde, was nicht unbedingt auf Strafverschärfung hinauslaufen muss.

1551 wurde der Festungsgraben von der Hasenbergbastion nach Nordosten bis zur Elbe hin ausgehoben. Zu Gunsten des Ziegeltors wurden das äußere Frauentor und das Rampische Tor abgebrochen. „Die kleine Nordostbastion vor dem nunmehrigen Stadttor ist uns als einziges Werk der gewaltigen Bastionärsfestung aus der Mitte des 16. Jahrhunderts erhalten geblieben“, schreibt Kiesewetter.

Die von Paul Buchner erbaute neue Festung mit dem Lusthaus auf der Bastion „Jungfer“ – Abbildung nach einem Buch Gabriel Tzschimmers von 1678. © Quelle: Repro

Das Ziegeltor, das nach seit dem Umbau unter Paul Buchner im 16. Jahrhundert nicht mehr zu sehen war, war ein untergeordnetes Stadttor, durch das hauptsächlich die Baustoffe von den auswärts gelegenen Ziegelwiesen geliefert worden sind. Seit der politischen Wende wurden die nordöstlichen Festungswerke von den enthusiastischen Mitgliedern des Vereins Brühle Terrasse ausgegraben.

Renaissance-Stadtbefestigung des 16. Jahrhunderts teilweise noch erhalten

Aber so wie gemäß dem Puhdys-Lied „Wenn ein Mensch lebt“ Jegliches seine Zeit hat, das Steine sammeln wie auch zerstreuen, das Bäume pflanzen ebenso wie diese abhauen, so waren dann irgendwann auch die Tage der Festung Dresden gezählt, auch wenn einzelne Relikte stehen blieben, allen voran die Brühlsche Terrasse als „Balkon Europas“. Und so groß die Verluste sind, zumindest im Untergrund ist die Renaissance-Stadtbefestigung des 16. Jahrhunderts „noch in großen Teilen erhalten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reste der mittelalterlichen Befestigungsanlage sind in der Tiefgarage unter dem Neumarkt erhalten. © Quelle: Repro

Kiesewetter schreibt: Mit einer Länge von 3,7 Kilometern muss sie unangefochten als das größte Bauwerk des alten Dresden gelte.“ Im Kern erhalten hat sich auch, wenn auch umgerüstet und massiv umgestaltet zur Gemäldegalerie mit Namen Albertinum, das einstige Zeughaus. Mit einer Länge von 107 Metern und einer Breite von 57 Metern war dieser militärische, von Zeitgenossen „als einem wichtigen Schloss nicht unähnlich“ gerühmte Zweckbau einst so ziemlich das größte seiner Art – auf einer Ebene mit den Zeughäusern von Venedig und Wien.

Und einige Straßennamen weisen darauf hin, dass da mal was war: „Wallstraße“, „Hasenberg“, die Gasse „An der Mauer“, „Obergraben“, „Glacisstraße“, .... Zum Abschluss lädt der Autor zu einer Spurensuche zu den gegenwärtigen Zeugnissen aus den 600 Jahren der Existenz von Wällen, Gräben und Mauern in Dresden. Der absolute Schlusspunkt wird mit einem „ kleinen ABC einer historischen Festung“ gesetzt. Da erfährt man etwa, was eine Kurtine ist, nämlich der zumeist gerade Wall zwischen zwei benachbarten Bastionen. Oder auch, dass „Kavalier“ noch eine zweite Bedeutung hat: Dass damit nämlich auch eine Geschützstellung über dem Niveau einer Bastion bzw. Wallanlage gemeint sein kann.

Uwe Schieferdecker. Wälle, Gräben, Mauern. Geschichte der Stadtbefestigung in Dresden. Verlag Klemm+Oelschläger, 194 Seiten mit 61 farbigen Illustrationen und Fotografien, 21,80 Euro, ISBN: 978-3-86281-159-5