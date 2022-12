Dresdner Energieversorger verzichtet im Dezember auf Abschlag für Gas und Fernwärme

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die gestiegenen Energiepreise treiben nicht nur den Dresdnern Sorgenfalten ins Gesicht. Die Bundesregierung schnürt ein Paket nach dem anderen, um die Verbraucher zu entlasten. Nun hat der hiesige Versorger SachsenEnergie angekündigt, wie die ersten Maßnahmen greifen sollen.

Einen Gratismonat soll es für Erdgaskunden geben. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

DNN-Chefreporter Thomas Baumann-Hartwig hat sich angeschaut, wie das in der sächsischen Landeshauptstadt laufen. Klar ist jetzt schon: Bei den Abnehmern von Fernwärme wird es schwierig. Und bei der Gaspreisbremse noch schwieriger. Jetzt lesen

Eine Lösung ist derzeit nicht abzusehen. Dirk Hilbert Oberbürgermeister in Dresden, in einem Brief an die Landesdirektion über die verfahrene Situation bei den Bürgermeisterwahlen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Zahl der aktiven Fälle steigt seit Wochenbeginn: Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Dresden steigt seit Wochenbeginn wieder deutlich an. Auch die Inzidenz ist gestiegen und liegt wieder über 100. Jetzt lesen

Laborfehler bei Corona-Tests: Mehrere Todesfälle in Großbritannien: Aufgrund von fehlerhaften Corona-Tests bekamen Tausende Menschen im Südwesten von England ein negatives Testergebnis angezeigt. Die Folgen sind verheerend: Mindestens 20 Menschen sollen demnach an einer Infektion gestorben sein. Jetzt lesen

Schwierige Gemengelage: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). © Quelle: Anja Schneider

Bürgermeisterwahlen: Muss Dresden zurück auf Los?

Die Bürgermeisterwahlen geplatzt, die sogenannte Bürgermeisterkoalition zerbrochen, eine Lösung nicht in Sicht. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat nun die Landesdirektion Sachsen angerufen. Jetzt lesen

Ein Dermatologe beim Hautkrebs-Screening. Mit der Gesundheitsvorsorge nehmen es Sachsen und Thüringer der Generation 50plus nicht so genau. Das zeigt eine neue Untersuchung der AOK. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sachsen und Thüringen: Generation 50plus ist kränker als früher

Dass etwas ältere Generationen heute bis ins hohe Alter fit und unterwegs sind, stimmt so pauschal nicht. Tatsächlich steht es um die Gesundheit der 50- bis 69-Jährigen in Sachsen und Thüringen gar nicht gut. Das zeigt eine Studie der AOK Plus. Jetzt lesen

17 Uhr: Striezelmarktmusik - 30 Minuten Musik im Advent. Namhafte Solisten und Ensembles spielen weihnachtliche Musik zum Entspannen, Staunen und Träumen, täglich Montag bis Freitag 17 Uhr. Eintritt frei. Ort: Kreuzkirche

18 Uhr: Sitzung des Jugendhilfeausschusses - (öffentlich) Themen sind unter anderem Einwendungen gegen den Entwurf der Dresdner Haushaltssatzung 2023/2024, die Finanzierung von Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe und die Schulsozialarbeit 120. Grundschule Dresden „Am Geberbach“. Ort: Neues Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

18.30 Uhr: Winterlichterfahrt Weiße Flotte - Besinnliche Momente auf dem weihnachtlich dekorierten Salonschiff mit Blick auf die beleuchteten Elbschlösser, das Blaue Wunder und Schloss Pillnitz. Während der Fahrt ein weihnachtliches 3-Gänge-Menü bei Pianoklängen.

Thomas Müller (l.) und Niklas Füllkrug während einer Pressekonferenz in Katar. © Quelle: Getty Images

Will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht wie bei der Weltmeisterschaft 2018 bereits in der Vorrunde ausscheiden, muss heute ein Sieg gegen Costa Rica her. Das heißt, Tore schießen, möglichst viele. Viele Hoffnungen ruhen auf den Stürmern Thomas Müller und Niklas Füllkrug. Müller hat im WM-Spielen seit langem nicht mehr getroffen, Füllkrug im Vorrundenspiel gegen Spanien gerade erst mit seinem ersten WM-Tor den bisher einzigen Punkt in Katar für die Deutschen gesichert.

Ein Bäcker holt in einer Bäckerei in Versailles die fertigen Baguettes aus dem Ofen. © Quelle: Michel Euler/AP/dpa

... das Baguette - einfach ein Weißbrot? Weit gefehlt!

In Frankreich ist das Baguette längst viel mehr als eine simple Weißbrotstange. Jetzt bekommt es auch ganz offiziell die Anerkennung, die es aus Sicht vieler Französinnen und Franzosen verdient. Jetzt lesen

