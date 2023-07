Dresdner Eltern überwiegend zufrieden mit der Kinderbetreuung

Dresden. Die Ergebnisse der siebten Dresdner Elternbefragung aus 2022 sind da: Grundsätzlich sind die Eltern mit dem Betreuungsangebot für ihre Kinder zufrieden. Die überwiegende Mehrheit hat den Wunschplatz für ihre Jüngsten erhalten. Mehr gemeinsame Aktivitäten wünscht sich nur jeder zweite Befragte.

Geringe Teilnahme, trotzdem klare Ergebnisse

Obwohl die aktuelle Umfrage des vergangenen Jahres erstmalig online durchgeführt wurde, war die Beteiligung deutlich geringer als bei der letzten Befragung in 2018. 8000 Haushalte wurden kontaktiert, gerade einmal 2634 nahmen im Oktober 2022 teil. Das sind lediglich 33 Prozent, während es 2018 noch 52 Prozent waren.

Dennoch liefere die Umfrage „ein klares Bild über die aktuelle Beurteilung, die Erwartungen und Wünsche der Elternschaft zu den Angeboten der Kindertagesbetreuung“, heißt es aus dem Rathaus.

Hohe Zufriedenheit bei Dresdens Eltern

Die Stadt interpretiert die Ergebnisse der Befragung im Sinne einer hohen Zufriedenheit der Eltern mit den Angeboten der Kindertagesbetreuung. Relativ früh entscheidet sich die Mehrheit für eine bestimmte Betreuungsform, zeigen die Zahlen. Der hauptsächliche Grund für den Beginn der Betreuung ist zumeist finanzieller Natur, zum Beispiel durch den Wiedereinstieg ins Berufsleben. Bei einigen spielt der Entwicklungsstand des Kindes eine Rolle.

Die Kita suchen Eltern laut Umfrage vor allem wegen der sogenannten Strukturqualität aus. Also: Wie erreiche ich die Einrichtung, liegt sie in meiner Nähe, wann hat sie geöffnet? Das hat sich im Vergleich mit vergangenen Befragungen kaum geändert. Auch Empfehlungen aus dem Umfeld spielen eine große Rolle.

Über zwei Drittel bekommen Wunschplatz

Über 70 Prozent der Befragten hatten Glück und erhielten einen Platz in ihrer Wunscheinrichtung. In der Gruppe der Eltern mit Kindern von null bis zwei Jahren waren es sogar 76 Prozent. „Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen in den letzten Jahren ein sehr positives Ergebnis“, kommentiert die Stadt den Prozentsatz.

Erwartungshaltung und Realität scheinen sich bei der befragten Elternschaft weitestgehend zu decken. Wichtig ist den Sorgeberechtigten, dass ihre Kinder das Betreuungsangebot als „Wohlfühlort“ erleben, an dem sie soziale Einbindung, Einfühlungsvermögen und eine gute Entwicklungsbegleitung erfahren. Allerdings stellen viele Eltern auch fest, dass der Personalmangel und die dadurch eingeschränkten zeitlichen Ressourcen Auswirkungen auf die tatsächliche Qualität der Betreuung haben.

Auch mal ein gemeinsamer Wandertag?

Den jeweiligen Bezugspersonen ihrer Kinder schreiben die Eltern eine sehr zentrale Bedeutung zu. Sie seien essenziell für die Elternschaft bei Fragen und Anliegen. Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten favorisieren gemeinsam gestaltete Elternabende. Knapp die Hälfte erachtet gemeinsame Aktivitäten wie Wandertage oder Elterncafés als wichtig. In einigen Kindertageseinrichtung werden derartige Aktionen auch entsprechend angeboten.

Als Fazit formuliert die Stadt: „Zusammenfassend spiegeln die Ergebnisse der 7. Dresdner Elternbefragung eine gute Balance zwischen den Ansprüchen von Eltern an die Kindertagesbetreuung und dem, was sie in der pädagogischen Praxis erleben, wider.“ Neue, größere Bedarfe könne man aus den Ergebnissen nicht ableiten, mögliche Ansätze zur Verbesserung der Qualität prüfe man. Die letzten Befragungen fanden neben 2022, 2018 und 2012 statt. Die entsprechenden Berichte sind auf der Internetseite der Landeshauptstadt einzusehen.

Ergebnisse: dresden.de/kita-elternbefragung

DNN