﻿Neuer Dresdner Domkapellmeister fragt: Warum gibt es keine Angebote für Mädchen?

Christian Bonath wird am Sonntag in sein Amt als Dresdner Domkapellmeister eingeführt. Der Musiker hat viele Ideen und fragt: „Warum gibt es bei uns eigentlich keine Angebote für Mädchen?“

Dresden. Mit den Gepflogenheiten in Sachsen ist es so eine Sache. „Wir haben unsere Schultüte gepackt und sind zu viert zur Schule gezogen“, sagt Christian Bonath, neuer Leiter der Dresdner Kapellknaben und Domkapellmeister. Vor der Grundschule sei ein Riesenauflauf gewesen. Schuleinführung, das Fest der Feste in Sachsen, bei dem alle Verwandten auf den Beinen sind. Jemand, der in Worms geboren ist, sieht die Schuleinführung des eigenen Kindes etwas gelassener. Und weiß jetzt, dass die Sachsen „Zuckertüte“ und nicht „Schultüte“ sagen.

Angekommen im Dresdner Süden

Die Familie und er sind angekommen in Dresden, sagt Bonath, haben im Dresdner Süden ein Heim gefunden und werden heimisch werden können in dieser Stadt mit der riesigen musikalischen Tradition, die der Musiker jetzt fortschreiben wird. Und wie! Der 43-Jährige, der mit dem Fahrrad zum Kapellknabeninstitut in die Wittenberger Straße kommt, steckt voller Ideen, voller Energie.

Die Außendarstellung schärfen

Die Außendarstellung der Kapellknaben will er schärfen, den Dresdnern vor Augen führen, dass die Stadt über zwei geistliche Knabenchöre verfügt: den Kreuzchor und die Kapellknaben. „Es gibt viele Mitbürger, die gar nicht wissen, dass es neben dem Kreuzchor auch uns gibt.“ Sonntags, wenn 300 Menschen und mehr zu den Gottesdiensten in die Kathedrale kommen, Touristen und Dresdner, da könne der Knabenchor für sich werben.

60 junge Menschen engagiert für die Kirche

Er leiste nicht nur Musikbildung auf hohem Niveau, sagt der Domkapellmeister, der am 9. Oktober in sein Amt eingeführt wird, sondern auch einen entscheidenden Beitrag in der pastoralen Arbeit. 60 Kapellknaben seien eben auch 60 junge Menschen im Alter von sieben bis 18 Jahren, die sich kontinuierlich für die Kirche engagieren würden. „Sie setzen sich regelmäßig mit dem Glauben auseinander, sie gestalten regelmäßig Gottesdienste mit. Hier wird Glaube direkt weitergegeben.“

Ungeheures Potenzial liegt brach

Er spüre Vertrauen und Wertschätzung bei Bischof Heinrich Timmerevers, der viel Interesse zeige an dem, was die Kapellknaben tun. „Wir werden wahrgenommen und wertgeschätzt, das ist eine große Stütze.“ Ein Fundament, auch Neues in Angriff zu nehmen. „Wissen Sie“, sagt der Chorleiter, „wir leben im 21. Jahrhundert und es gibt kein Angebot für Mädchen bei uns. Können wir es uns wirklich leisten, dieses ungeheure musikalische Potenzial brach liegen zu lassen?“ Er wolle dieses Haus stärken, diesen Standort stärken und neu konnotieren, sagt der Musiker. „Wir stehen nicht nur für Tradition, wir stehen auch für Fortschritt. Wir müssen diverser werden.“

Anspruch und Qualität vorgeben

Die Entwicklung der Kapellknaben und der Kathedralmusik liegt in seinen Händen, die Nachwuchsarbeit will er ausbauen und als Vorbild ins Bistum hinein wirken. Einen intakten Chor habe er vorgefunden nach all den Corona-Einschränkungen, die Chöre besonders hart getroffen hätten. Er sehe große Lust bei den Kapellknaben, sich auf Neues einzulassen.

Sein Vorgänger Matthias Liebich habe Präferenzen gehabt, er als Nachfolger habe eigene Präferenzen, dieses Gefühl, wie ein Chor klingen müsse. „Jetzt sind wir dabei, das auszuhandeln“, sagt Bonath, der sich in vielen Rollen sieht. Ersatzvater, Ratgeber, Primus inter Pares, Kummerkasten, Wegbegleiter, Erzieher. „Und hoffentlich auch als musikalische Instanz, die Anspruch und Qualität vorgibt“, fügt der Musiker an, der seinem Vorgänger sehr dankbar ist für den kollegialen Übergang.

Sonnabends Probe und sonntags Gottesdienst

Eine Lebensschule seien die Kapellknaben. „Die Kinder, die bei uns waren, sind geprägt und nehmen Dinge mit, die ihr Leben bestimmen werden.“ Zwei Dinge müssten deshalb beim Leiter stimmen – das Zwischenmenschliche und das Fachliche. Was für ein Anspruch! Der sich nur erfüllen lässt, wenn die Familie mitzieht und akzeptiert, dass der Familienvater sonnabends mit seinen Sängern probt und Sonntag den Gottesdienst gestaltet.

Gemeinsame Auftritte mit dem Kreuzchor

Martin Lehmann, seinen neuen Kollegen vom Kreuzchor, habe er schon persönlich getroffen und schätzen gelernt. Gemeinsame Auftritte wie zur Eröffnung des Striezelmarktes stehen an. „Da bekommen wir Zuhörer, die uns nicht regelmäßig hören“, weiß der Musiker, der sich in der Tradition von Heinrich Schütz weiß und die Vorzüge der Silbermannorgel in der Kathedrale längst kennt. „Bei diesem Instrument kann man nichts falsch machen. Es kann einfach alles“, schwärmt er.

Termine: Sonnabend, 8. Oktober, 16 Uhr, Kathedrale: "Kathedralklang" unter dem Motto "Denn der Herr ist freundlich: Gestern – Heute – Morgen"mit Werken von Schütz, Zelenka, Mendelsohn, Taverner und Rutter; Mitwirkende sind die Kapellknaben, Solisten des Chores und Domorganist Sebastian Freitag; Sonntag, 9. Oktober, 10.30 Uhr, Kathedrale: Heilige Messe mit Amtseinführung von Christian Bonath.