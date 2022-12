﻿Dresdner Bündnis startet Wunschzettelaktion für die Pflege

Das Bündnis für Pflege Dresden hat in der Vorweihnachtszeit eine Wunschzettelaktion ins Leben gerufen. Pfleger und Pflegebedürftige sollen ihre Wünsche für die Branche äußern. Die wichtigsten Anliegen gehen dann an Pflegeeinrichtungen, Politik und Presse.

Dresden. Das Bündnis für Pflege Dresden und engagierte Senioren haben in der Vorweihnachtszeit eine Wunschzettel-Aktion gestartet. Pfleger und Pflegebedürftige sollen ihre Bedürfnisse und Kritik an der Branche äußern. Ihre wichtigsten Anliegen können sie entweder als Brief mit dem Betreff „Pflegebriefkasten Dresden“ an die Schrammsteinstraße 8 in 01309 Dresden oder per Mail an pflegebriefkasten.dd@gmail.com senden. Schlussendlich soll ein gemeinsamer Brief entstehen, der an Pflegeeinrichtungen, Politik und Presse geschickt werden soll. Bereits im November organisierte das Bündnis zwei Veranstaltungen zum Tag der Altenpflege.

„Situation in der Pflege an die Öffentlichkeit bringen“

„Wir wollen mit den Aktionen die Situation in der Pflege immer wieder an die Öffentlichkeit bringen und die schwierigen Arbeitsbedingen der Beschäftigten als auch die darunter leidende Qualität der Pflege kritisch darstellen“, kündigt Dorit Hollasky als Sprecherin des Bündnisses an.

Pflege benötigt 36 Prozent mehr Personal

In Deutschland würden mehr als 950 000 Pflegebedürftige in über 15 000 stationären Einrichtungen gepflegt werden. Laut Berechnungen der Gewerkschaft ver.di müsste für eine angemessene Pflege 36 Prozent mehr Personal vorhanden sein.

Altenpflegefachkraft Christin Baksai fasst zusammen: „Wir brauchen einen Systemwechsel. Die Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir brauchen eine verbindliche, bedarfsgerechte Personalbemessung, gute Bezahlung, gute Ausbildung und Qualifizierung und vor allem eine auskömmliche Finanzierung der Pflege.“

