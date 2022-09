﻿Dresdner Basketballerinnen geben Sexismus einen Korb

Dresden. Michael Jordan, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki und LeBron James – Namen großer Basketballer, die fast jeder kennt. Brittney Griner, Satou Sabally, A’ja Riyadh Wilson und Marie Gülich – die Namen kennen weniger. Auch weil die deutschen Männer bei der EM ziemlich erfolgreich waren, geriet die Sportart wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Aber über Damenbasketball wird selten geredet. Die 1. Damenmannschaft des USV TU Dresden kämpft dagegen an.

Die Mannschaft ist so sehr von ihrer Sportart begeistert, dass sie sogar ihr Training verschoben haben, um das Halbfinale der Deutschen gegen Spanien gemeinsam schauen zu können. Mit dabei sind Spielerinnen zwischen 16 und 39 Jahren. „Eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten aus der Bezirksauswahlmannschaft – den besten aus ganz Dresden“, beschreibt Henryk Schoder sein Team. Er ist schon über 30 Jahre als Trainer aktiv. Aber erst seit letztem Jahr ist der Personalmanager einer großen, internationalen Firma wieder in Dresden und das erste Mal für ein Damenteam verantwortlich. Er engagiert sich sehr für sie. Aber schon die Suche nach Sponsoren sei schwieriger als bei den Männern, erzählt er.

Muss man dafür nicht sehr groß sein?

Dabei gibt es wenige Vorurteile gegenüber Damenbasketball. Die Aufbauspielerinnen Anna Conrad (17), Paula Braun (18) und Sarina Porstendörfer (17) haben nur eines wahrgenommen. „Wenn ich erzähle, dass ich Basketball spiele, kommt oft die Frage: ,Muss man dafür nicht sehr groß sein?´“ erzählt Sarina. Die Größe ist der einzige Punkt, der regelmäßig zu Erstaunen führt. Dabei ist es gar nicht notwendig, 1,90 Meter groß zu sein. „Kleinere sind nicht schlechter. Sie machen das über Technik, Taktik und Schnelligkeit wett und sind teilweise unangenehmer zu bespielen“, analysiert der Trainer. Auf ihr Hobby, das Basketball spielen, bekommen die Mädels selten negative Reaktionen. Im Gegenteil: Basketball wird auch bei Mädchen als cool angesehen. Wenn Zuschauer oder Neue zum Schnuppertraining kommen, seien alle begeistert. Auch Anna, Paula und Sarina sind über Mitschülerinnen zum Basketball gekommen.

Aber warum spielen dann so wenige Mädchen und Damen Basketball? Von 208.433 Mitgliedern im Deutschen Basketballbund (DBB) sind nur rund 25 Prozent weiblich, in Sachsen sogar noch weniger. „Die Qualität ist absolut da. Es fehlt an Präsenz“, kritisiert Schoder. Ein weiteres Problem im Damenbasketball ist die fehlende Professionalität. Auch die Organisation des USV läuft ehrenamtlich. In der 1. Damenbundesliga verdient man nicht immer Geld, geschweige denn genug, um davon leben zu können. Selbst in der starken WNBA, der Damenbasketballprofiliga in den USA, spielen die Spielerinnen im Winter, wenn in den Staaten Pause ist, bei einem europäischen oder asiatischen Club.

In der NBA verdienen die Spieler Millionen

Hinzukommt ein großer Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern. Der Durchschnittslohn in der WNBA in der Saison 2022 beträgt 102.751 US-Dollar und das Maximum liegt bei 228.094 US-Dollar. Gleichzeitig verdienen die Männer in der NBA durchschnittlich 8,5 Millionen Dollar. Superstar Stephen Curry erhält sogar ein Maximalgehalt von 48 Millionen Dollars. Aber mehr Geld und damit Professionalität wird durch mehr Aufmerksamkeit generiert – ein Teufelskreis.

Um attraktive und gute Spiele bemühen sich die Damen vom USV TU Dresden bereits. Zu dieser Saison hat die Mannschaft den Aufstieg in die Regionalliga Südost, die dritthöchste deutsche Spielklasse, gemeistert. „Wenn wir wollen, ist durchaus auch die 2. Liga drin“, blickt Schroder voraus. Das habe der Verein früher schon einmal geschafft, erzählt Elisabeth Witt, die zu den erfahreneren Spielerinnen gehört. Dann haben jedoch einige Kinder bekommen und die Mannschaft ist freiwillig abgestiegen, da einige Spielerinnen weniger Zeit in den Sport investieren konnten.

Kooperation statt Konkurrenz bei Dresdner Vereinen

Aber Damenbasketball hat Tradition beim USV und wird schon lange gespielt. Um die Qualität in Dresden zu fördern, haben sich alle drei Dresdner Vereine, die Damenmannschaften betreiben, zusammengetan. Anstatt gegeneinander zu konkurrieren, kooperiert der USV TU Dresden mit dem BC Dresden und dem BC Ottendorf. Die Besten bilden ein Team, damit eine Dresdner Mannschaft möglichst hochklassig spielt – wie die 1. Damenmannschaft von Henryk Schroder.

Die deutschen Männer haben ihre Erfolgs-EM mit einer Bronzemedaille gekürt. Das war bisher auch der einzige Erfolg der Damen – im Jahr 1997. Die ein oder andere Dresdner Spielerin mag davon träumen, aber ihr Fokus ist erst einmal die Regionalliga. Am 1. Oktober geht es für den USV gegen die Wildcats aus Würzburg los. Ziel sei der Klassenerhalt und so gut wie möglich abzuschneiden, erklärt Henryk Schoder. Aber gegen einen Aufstieg in die 2. Liga hätte keine der Spielerinnen etwas einzuwenden.

Von Elisabeth Marx