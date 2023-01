﻿Dresdner Amtsgericht setzt auf Bewährung für 28-Jährigen: „Eine allerletzte Warnung“

Dresden. „Was den Bewährungsausspruch betrifft, ist dies eine allerletzte Warnung“, erklärte der Richter dem Angeklagten. Ob Khalid A. das wirklich verinnerlicht hat? Er folgte der Verhandlung eher belustigt. Der Libyer lebt seit 2018 in Dresden, hat acht Vorstrafen, stand unter Bewährung und legte kurz nach der letzten Verurteilung wieder los.

39-Jährigen in der Neustadt attackiert

Er krakeelte in einer Bar und schlug dort einen Mann, attackierte seine Ex-Freundin und warf einen Stuhl nach ihr. Sie konnte zwar ausweichen, aber der Wurf war so kraftvoll, dass der Stuhl ein Loch in die Wand schlug.

Er attackierte gemeinsam mit einem Kumpan einen 39-Jährigen in der Neustadt. Sie forderten eine Zigarette und beleidigten ihn, als der ablehnte. Der Kumpan zog ein Messer und stach mehrmals auf den 39-Jährigen ein. Der erlitt Verletzungen am Arm und am Oberkörper. Einige Stiche trafen seine Jacke und den Rucksack und bewahrten ihn so vor weiteren Verletzungen. Khalid A. hielt seinem Kumpan den Rücken frei, unterstützte ihn verbal und beide trieben das Opfer die Straße lang.

„Es hat mich nicht interessiert“

Der Angeklagte räumte die Attacke in der Bar und auf seine Freundin ein. Zu dem Messerangriff hielt er sich bedeckt: „Ich habe nichts gemacht, das war der andere. Mich hat das nicht interessiert“, erklärte er. „Das ist ja das Schlimme. Was, wenn der mich voll erwischt hätte, ein Stich ins Herz vielleicht? Das hätte sie dann auch nicht interessiert“, konterte das Opfer.

Dass Khalid A. durch sein Geständnis seiner Ex eine Aussage vor Gericht ersparte, wurde ihm hoch angerechnet. So erhielt er neun Monate, noch einmal zur Bewährung ausgesetzt. Allerdings liegen noch zwei Verfahren wegen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft. Anklage ist hier noch nicht erhoben. Könnte aber passieren.