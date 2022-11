﻿Freundin vergewaltigt, mit Bewährung davon gekommen

Dresden. Wegen Vergewaltigung stand Khizar I. am Freitag vor dem Dresdner Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft warf dem gebürtigen Tschetschenen vor, am 12. Mai dieses Jahres eine Frau D. in deren Wohnung vergewaltigt haben. Die Frau wehrte sich und schrie, er drohte ihr, dass alles schlimmer werde, wenn sie nicht aufhöre. Es wurde schlimmer, sie musste das Komplettprogramm erdulden und das über längere Zeit. Später rief er sie an und drohte, sie umzubringen, wenn sie zur Polizei ginge. Tat sie aber doch. Der 34-Jährige wurde festgenommen und kam in U-Haft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Halbherziges Geständnis

Der Angeklagte kam vor sechseinhalb Jahren nach Deutschland, hatte sich von der Mutter seiner vier Kinder getrennt und hier eine Beziehung zum Opfer aufgebaut. An jenem Abend lief alles aus dem Ruder. Der 34-Jährige räumte nach der Zusage, dass er bei einem Geständnis eine Bewährungsstrafe bekomme, die Tat ein, ohne weitere Angaben zu machen. Damit ersparte er aber dem Opfer, das schon viermal bei der Polizei vernommen worden war, eine weitere Aussage vor Gericht.

Bewährung und Kontaktverbot

Khizar I. wurde zu zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt und darf keinen Kontakt mehr zu Frau D. aufnehmen. Da ist er gut bedient, die Sache hätte auch anders ausgehen können. Sein Fanclub im Zuschauerraum, der wohl aus Verwandten bestand, freute sich mit, als er den Saal als freier Mann verließ.