﻿Kriminelles Online-Shopping: Betrüger landen vor Dresdner Amtsgericht

Zwei Online-Betrüger saßen am Dienstag vor dem Dresdner Amtsgericht (Symbolbild).

Dresden. Online-Shopping hat Vor- und Nachteile. Es macht das Leben leichter: man muss nicht durch die Geschäfte, kann einkaufen, wenn die geschlossen sind und das bequem von zu Hause aus. Nachteile: es schadet dem Einzelhandel vor Ort und öffnet Ganoven Tür und Tor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Online-Betrüger saßen am Dienstag vor dem Dresdner Amtsgericht. Ihr Vorgehen war ähnlich. Sie orderten mit den Namen und Daten anderer Personen Waren bei Online-Händlern, zahlten aber nicht. Den Ärger hatten die anderen. Denn die bekamen die Mahnungen.

Im großen Stil Kleidung und Mobiliar bestellt

Da ist Manuela G. Die arbeitslose Angeklagte lebt von Hartz IV, hat es aber wohl gern hübsch in der Wohnung und mag schicke Klamotten. Die 44-Jährige orderte in großem Stil Einrichtungsgegenstände und Kleidung, gab bei den Bestellungen zwar ihre eigene Adresse aber die Namen anderer Leute an. Wurde geliefert, überklebte sie ihr Klingelschild mit den Aliasnamen. Man kam ihr jedoch auf die Spur. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden fremde Ausweise, Krankenkarten und etwas Crystal gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Angeklagte räumte die Betrügereien ein, wollte aber nicht sagen, wie sie an die Daten und Karten anderer Personen gekommen war. Das Crystal sei für den Eigenbedarf bestimmt gewesen. Die 44-Jährige – eine Mischung aus genervt und alles nicht so schlimm – wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Zinnsoldaten aus der NS-Zeit

Rolf R. agierte ähnlich. Sein Wunsch der Begierde: Zinnfiguren aus der SS-Zeit. Bei einem Berliner Versandhändler bestellte er querbeet alles: Figuren von Goebbels bis Rommel, Fahnenträger, eine SS-Parade, Panzer, Vitrinen, Bücher, Modellbau-Sets. Ein Teil wurde geliefert, die letzten Bestellungen nicht mehr.

Er interessiere sich für Geschichte, erklärte er. Nur leisten konnte sich der arbeitslose Drogensüchtige sein Hobby nicht. Bei einer Hausdurchsuchung wurden die meisten Figuren sichergestellt. Im Gegensatz zu Manuela G., die bisher nur zwei Strafbefehle wegen Betruges kassiert hatte – ist Rolf R. erheblich vorbestraft, saß Jahre in Haft. Er wolle jetzt eine Therapie machen, erklärte er. Ein Jahr und zehn Monate reichte das Gericht aus. Bewährungsauflagen: eine Entgiftung und eine Therapie. Und er muss sich um berufsfördernde Maßnahmen oder eine Ausbildung kümmern.