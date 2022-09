﻿Urteil gegen Chef der Dresdner Reichbürgerkrankenkasse gefallen

Er wurde per Sitzungshaftbefehl im Gericht vorgeführt: Erhard L., Initiator der „Reichsbürgerkrankenkasse“ (DeGeKa), die er 2017 illegal in Dresden gegründet hatte.

L. und seine Frau waren zu dem Prozess nicht erschienen und wurden per Sitzungshaftbefehl vorläufig festgenommen. Nun fiel das Urteil.

Dresden. Im Prozess um die illegale Gründung der "Deutschen Gesundheitskasse" (DeGeKa) stand nun der Initiator Erhard L. vor dem Amtsgericht. Das Verfahren gegen vier weitere Angeklagte war gegen Geldauflagen eingestellt worden.

L. und seine Frau waren zu dem Prozess nicht erschienen und wurden per Sitzungshaftbefehl vorläufig festgenommen. Der 68-Jährige hatte die Idee zu dieser „Reichsbürgerkrankenkasse“ als Alternative zur gesetzlichen Versicherung. Reichsbürger hört L. übrigens nicht gern – „Reichs- und Staatsangehörige“ nennt er die Leute aus seinem Dunstkreis, die alles aus der Sicht von 1913 sehen und für die die BRD nicht existiert.

Nur das Beste gewollt

Im April 2017 wurde in Dresden die DeGeKa gegründet, die gegen einen Monatsbeitrag von 70 Euro Gesundheitsleistungen versprach, aber weder die Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) noch das nötige Grundkapital hatte. Leistungen konnten gar nicht erbracht werden. Das war auch nicht geplant. Zunächst sollte nur Geld gesammelt werden. Nur stand das so nicht in den Antragsformularen. Die Bafin verbot den Betrieb und drohte mit Strafgeldern.

„Präsidialsenat“ Erhard L. war der Kopf des Ganzen. Er habe aber nur das Beste gewollt und als die Bafin drohte, einsichtig beschlossen das „Ding einzudampfen“. Seltsam, er entließ danach noch Aufsichtsräte und Vorstandsmitglieder, die die Kasse wirklich abwickeln wollten und entzog ihnen die Ehrenrechte.

Erste Verurteilung: elf Monate ausgesetzt zur Bewährung

Der Angeklagte ist ein umtriebiger, deutschlandweit agierender Reichsbürger, der sich nicht nur seine eigene Welt schuf, sonder oft strafrechtlich auffiel, aber nie verurteilt wurde, da ihm 2010 ein Gutachter wegen seiner abstrusen Ideen eine Persönlichkeitsstörung bescheinigte. Der psychiatrische Gutachter der Uni-Klinik, Jan Lange, kam nun dagegen zu dem Schluss, dass Erhard L. zwar in seiner eigenen Welt lebt, aber keine psychiatrischen Erkrankungen hat, die auf eine Aufhebung der Steuerungs- oder Einsichtsfähigkeit schließen lassen.

Erhard L. wurde nun also erstmals verurteilt – zu elf Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Als Auflage muss er 2400 Euro an die Landesjustizkasse zahlen. Das Verfahren gegen seine Frau wurde gegen Zahlung von 900 Euro eingestellt.