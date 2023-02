﻿Dresdner Amtsgericht verhandelt über sexuelle Nötigung: Bruder belästigt Schwester im Rausch

Dresden. „Ich muss sehen, wie ich damit klar komme, ich muss stark sein, schon wegen der Kinder. Ich habe keine Hilfe bekommen, im Gegenteil, ich musste mir von meiner Mutter anhören, dass ich nicht so rumjammern soll.“

Noch immer sichtlich mitgenommen, versuchte eine 40-Jährige im Dresdner Amtsgericht zu erklären, was sich am 27. Dezember 2020 in ihrer Meißner Wohnung ereignet hat. Ihr Bruder auf der Anklagebank kaute inzwischen gelangweilt Kaugummi oder schlief. Dabei ist Robert B. Schuld am Zustand seiner Schwester.

Schwester attackiert und Sex gefordert

Sie hatte ihn und ihre Mutter an jenem Tag zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Er trank, obwohl schon ziemlich angetrunken, eine Flasche Wein auf ex und wurde weinerlich: das Leben sei so schwer, er habe keine Freundin. Seine Schwester tröstete ihn. Das muss er in seinem Suff falsch verstanden haben. Er machte ihr erst Komplimente und dann unmoralische Angebote: „Wir könnten doch mal.“

Sie wies ihn zurecht, er ignorierte das, betatschte sie, drängte sie im Wohnzimmer auf die Couch, versuchte sie auszuziehen. Sie wehrte sich, flüchtete, er folgte ihr, begrapschte sie weiter, warfs sie aufs Bett, forderte Sex. Sie versuchte ihn aus der Wohnung zu stoßen – vergeblich. „Ich hatte keine Kraft mehr und rief meiner Mutter zu, die Polizei zu rufen.“

Keine Hilfe von der Mutter

Die Mama saß die ganze Zeit auf der Couch und machte nichts. „Unvorstellbar, dass sie nicht eingegriffen hat“, fand der Richter. Selbst als die Polizei eintraf, hörte Robert B. nicht auf. „Die mussten ihn von mir ablösen“, sagte die Schwester. Der Angeklagte widersetzte sich und beleidigte die Beamten. Er könne sich an nichts erinnern, erklärte der 38-Jährige. Er hatte 2,7 Promille intus. Laut Gutachter war seine Steuerungsfähigkeit dadurch eingeschränkt.

Kontakt zu Bruder und Mutter abgebrochen

Wegen schwerer sexueller Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung wurde Robert B. zu eineinhalb Jahren, ausgesetzt zu Bewährung, verurteilt und muss an seine Schwester 2500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Entschuldigt hat er sich im Gericht nicht bei ihr, aber er hatte ihr schon einmal Geld angeboten – damit sie nicht gegen ihn aussagt. Sie hat den Kontakt zu ihm abgebrochen, auch zu ihrer Mutter.