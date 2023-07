Körperverletzungsprozess am Dresdner Amtsgericht: Ein 31-Jähriger soll einem Äthiopier ins Bein gestochen haben. Der Grund: Er sei ihm „zu deutsch“ geworden.

Dresden. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung muss sich Zakariae E. derzeit vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten. Laut Anklage hat der Marokkaner im Februar dieses Jahres am Amalie-Dietrich Platz auf einen Äthiopier eingestochen und ihn mehrfach am Oberschenkel verletzt. Das Opfer verlor viel Blut und musste in einer Klinik behandelt werden.