﻿Persönlicher Service im Test: Zoff um Straßenbahnticket

Dresden. „Testen Sie unseren persönlichen Service“, heißt es auf einem Gutschein der Dresdner Verkehrsbetriebe, den Sven H. als „Neu-Dresdner“ 2020 in einem Geschenk-Gutscheinheft von der Stadt erhielt. Einen Tag lang, so stand da, durfte er damit umsonst die DVB nutzen. Sven H. testete und landete vor dem Amtsgericht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Er sei bei einer Fahrscheinkontrolle in der Linie 3 ohne Ticket erwischt worden, habe sich geweigert seine Personalien anzugeben, mit Macht versucht am Hauptbahnhof auszusteigen und als man ihn nicht ließ, ein Pfefferspray gezogen und mit den Kontrolleuren gerangelt. Er und ein Kontrolleur wurden dabei verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Streit um Gutschein für Bahnticket

Klingt ziemlich übel, relativierte sich aber. Sven H. hatte ein Ticket – eigentlich sogar zwei. Er wollte zum Hauptbahnhof und von dort mit dem Zug nach Osnabrück, dafür hatte er eine Fahrkarte. Die galt an jenem Tag auch für Bus und Bahn in Dresden – was er allerdings nicht wusste. Den Kontrolleuren präsentierte er den Gutschein aus dem „Geschenkheft“. Nur hätte er den vorher an einem Service-Point in ein echtes Ticket umtauschen müssen, was Sven H. auch nicht wusste, die Kontrolleure aber auch nicht, die konnten mit dem Gutschein gar nichts anfangen. Im Glauben einen Schwarzfahrer erwischt zu haben, forderten sie seine Personalien, die er ihnen auch geben wollte – nur eben draußen am Bahnhof, wo die Bahn inzwischen angekommen war. Aber die Kontrolleure ließen ihn nicht raus, sie wollten die Sache in der Bahn klären. Sven H. wollte seinen Zug nicht verpassen, ein Wort gab das andere, die Situation eskalierte.

Verfahren ohne Auflagen eingestellt

Ein einmaliger Ausrutscher des 33-jährigen Sozialpädagogen, er hat ein lupenreines Strafregister. Er hat das Pfefferspray nicht benutzt, aber dass man es ihm wegnehmen wollte, war klar. Damit hantiert man in keiner Straßenbahn herum, auch nicht, wenn man sich, so der Angeklagte, von den vier Kontrolleuren bedrängt fühlte. Die haben sich aber auch nicht mit Ruhm bekleckert. Warum sind nicht zwei mit ihm ausgestiegen, als er ihnen erklärte, dass er zum Zug muss? Man hätte sogar fragen können, ob er dafür eine Fahrkarte hat, dann hätte sich die Situation aufgelöst. Allerdings hätte man die Kontrolleure auch über Sonderaktionen der DVB wie das Geschenkticket und dem Umgang damit informieren können. Vielleicht hätte man dann so in der Bahn eine Lösung gefunden? Und man hätte mit dem auf dem Bauch am Boden liegenden Mann nicht bis zur Endhaltestelle fahren müssen. Hätte, hätte Fahrradkette. Mit etwas Verständnis und gutem Willen wäre viel Ärger erspart geblieben. Das Gericht stellte mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Sven H. ohne Auflagen ein.