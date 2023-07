﻿Nur drei Tage Freiheit: Dresdner Gericht schickt jungen Alkoholiker wieder ins Gefängnis

Dresden. Was die Rückfallgeschwindigkeit betrifft, ist Philipp G. absolute Spitze. Am 26. Januar dieses Jahres wurde er aus der Haft entlassen, am 29. zog er wieder ein – ganze drei Tage war er in Freiheit. Er hatte seine Entlassung mit zu viel Wodka gefeiert, brauchte aber Nachschub, stahl in einer Tankstelle eine Flasche Jägermeister und drohte dem Mitarbeiter, der ihn erwischt hatte, Prügel an.

Eine Stunde später: Philipp G. hatte immer noch Durst, ging wieder zur Tankstelle und stemmte die geschlossene Tür auf. Er forderte Bier und bekam ein Flasche Sternburg-Bier. Besoffen zog Philipp G. dann zum Amalie-Dietrich-Platz, krakeelte rum, randalierte in einem Hochhaus und rangelte mit der hinzugerufenen Polizei. Die nahm ihn fest. Nun stand er wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor dem Amtsgericht.

Reichlich Schnaps und Crystal

Philipp G. ist gerade 22, aber eigentlich schon fertig mit der Welt. Der junge Mann konsumiert seit Jahren Crystal und vor allem exzessiv Alkohol. „So zwischen drei und vier Flaschen Schnaps täglich. Drei waren Standard, bei vier war ich besoffen.“ Das hat seine Spuren hinterlassen.

An ihm kann man sehen, was das Zeug anrichten kann. Der Angeklagte ging mal aufs Gymnasium, wollte studieren, heute bekommt er kaum noch einen vernünftigen Satz raus. Er hat nichts gelernt, keine Arbeit, aber einige Vorstrafen.

„Ich will keine Therapie machen“

Bei seiner letzten Verurteilung wurde eine Unterbringung in einer Fachklinik angeordnet. Die Therapie brach er ab. „Es war langweilig, es gab keine Fernseher.“ Die Strafe saß er lieber ab. Auch jetzt fehlt ihm jegliche Motivation für eine Behandlung. „Ich will keine Therapie machen.“ Zwingen kann man ihn nicht und ohne seine Mitarbeit, macht eine Therapie keinen Sinn.

In Haft will er auch nicht – aber da muss er hin. 13 Monate ohne Bewährung reichte das Gericht aus. Es sah weder eine günstige Sozial- noch Kriminalprognose. Und so wie der 22-Jährige drauf ist, wird er ohne Therapie ganz schnell neue Straftaten begehen, da waren sich alle einig – außer dem Angeklagten. „Beim nächsten Mal mache ich alles besser. Ich denke über mein Leben nach.“

