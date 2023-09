﻿Haftstrafen für Rabeneltern: Ehepaar ließ kleine Töchter hungern

Mehrere technische Mängel am Auto

100 000 Euro Sachschaden: Audifahrer fährt in parkende Autos und gegen Wand

Am Dienstagabend hat ein 62-jähriger Audifahrer bei einen Unfall etwa 100 000 Euro Schaden verursacht. Die Polizei untersagte dem Fahrer am selben Tag bereits zwei Mal die Weiterfahrt und ließen das Auto abschleppen. Trotzdem saß er am Abend wieder am Steuer.