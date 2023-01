﻿Dresdner Amtsgericht schickt notorischen Dieb erneut ins Gefängnis

Harry N. ist 63 Jahre, ein notorischer Dieb und hat 33 Vorstrafen. Weil er nach seiner letzten Entlassung wieder klaute, muss er erneut in Haft.

Dresden. Harry N. ist so etwas wie ein Dauerbrenner, ein Stammgast in den Gerichten. Der 63-Jährige ist ein Urgestein auf der Anklagebank. Seit 1975 hockt er da regelmäßig. Er hat es auf 33 Vorstrafen gebracht und fast 30 Jahre in Haft gesessen. Es dauerte nie lange, bis er nach einer Entlassung wieder einzog. Er male im Gefängnis, erklärte er.