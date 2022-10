﻿34-Jähriger soll 12-Jährige vergewaltigt haben

Schwieriger Prozess am Dresdner Amtsgericht: Im April 2022 soll ein 34-Jähriger eine 12-Jährige sexuell missbraucht haben. Opfer und Täter kommen aus der Ukraine und sind beide gehörlos.

Dresden. „Wir müssen einen Modus finden, wie wir mit dieser besonderen Situation umgehen“, sagte Richterin Susanne Halt am Freitag im Amtsgericht. Es ist wirklich eine schwierige Verhandlung – nicht nur, was die Tat betrifft. Angeklagt ist Ruslan A. wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung. Der 34-Jährige soll am 4. April mit einer damals Zwölfjährigen in seinem Auto ei­ne Ausfahrt unternommen, auf einem Parkplatz gestoppt, das Mädchen festgehalten, im Auto entkleidet und vergewaltigt haben. Laut Anklage weinte das Kind, was er ignorierte. Als sie sagte, sie müsse auf Toilette, ließ er sie aus dem Auto und sie floh.

Angeklagter räumt Sex ein, aber es sei einvernehmlich gewesen