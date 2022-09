Mehr Schatten: Dresdner Altmarkt erhält Trompetenbäume

Die ersten zehn von insgesamt 20 Trompetenbäumen kommen gerade am Altmarkt in die Erde.

Dresden. Die ersten Trompetenbäume wurden jetzt an der Westseite des Altmarktes aufgestellt. Über den Altmarkt hinaus reichen die Einpflanzungen bis in die Seestraße auf Höhe des ehemaligen Café Prags hinein. Sechs Meter ragen sie in die Höhe. Zehn wurden jetzt aufgestellt, je fünf weitere Bäume kommen Anfang Oktober und im nächsten Frühjahr dazu. Die Stadt erhofft sich so im Rahmen der Umgestaltung des Altmarktes Schattenspender zu schaffen und das Innenstadtklima zu verbessern.

Für Tiefbau, Plattenverlegung und Pflege der Bäume rechnet die Stadt mit rund 223.000 Euro. Weitere Begrünung am Altmarkt plant Dresden nicht.

Im Vorfeld hatte es politische Diskussionen um die Neugestaltung des Altmarktes gegeben. Nun wird das alte Pflaster mit rutschfestem, barrierefreiem Pflaster ersetzt. Außerdem erneuern die Bauarbeiter die Strom- und Glasfaserkabel, Gas-, Trinkwasser-, Abwasser-, und Entwässerungsleitungen sowie die Straßenbeleuchtung. Schon seit April 2022 sind die Bauarbeiten im Gange. Die Kosten schätzt die Landeshauptstadt auf rund elf Millionen Euro.

Von Elisabeth Marx