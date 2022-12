﻿Dresdner Landgericht: Altenpfleger soll Patientin getötet haben

Im Mai 2019 soll ein Altenpfleger in einer Dresdner Pflegresidenz eine 97-Jährige getötet haben. Der 38-Jährige steht nun wegen Totschlags vor dem Dresdner Landgericht und schweigt.

In Dresden steht ein Altenpfleger wegen Totschlags vor Gericht (Symbolbild).

Dresden. Es ist ein sehr diffiziler Fall, der derzeit vor dem Landgericht verhandelt wird. Es geht um eine Tote in einer Dresdner Seniorenresidenz. Am 6. Mai 2019 starb dort eine 97-Jährige eines unnatürlichen Todes. Ein Altenpfleger steht nun wegen Totschlags vor Gericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

97-Jährige in der Nacht erstickt

Der 38-Jährige hatte gemeinsam mit einem Pflegehelfer Nachdienst. Beide schauten – gemeinsam oder allein – regelmäßig nach der Frau. Die 97-Jährige lag seit Tagen im Sterben, sie konnte sich nicht mehr bewegen, hatte starke Atembeschwerden. Um zu verhindern, dass sie erstickt, wurde das Kopfteil des Bettes hoch gestellt und ihr ein Kissen unter den Kopf geschoben. Er habe etwa fünfmal nach ihr gesehen, erklärte der Pflegehelfer. „Sie hatte brodelnden Atem, aber lebte.“ Allerdings sei ihm aufgefallen, dass sie mal auf der linken, mal auf der rechten Seite lag, obwohl sie sich allein nicht hätte umdrehen können. Als er dann gegen 3 Uhr in ihr Zimmer kam, sei sie tot gewesen. „Sie lag auf dem Rücken, das Kopfteil war nach unter geklappt, das Kissen lag auf einem Stuhl. Dazu wäre sie nie in der Lage gewesen.“

Angeklagter schweigt zu den Vorwürfen

Er habe den Angeklagten informiert, der habe ihn aus dem Zimmer geschickt und später einen Arzt gerufen. Durch die Veränderung am Bett war die Frau an ihrem Erbrochenen erstickt. „Sterbehilfe“? Laut Anklage hat der 38-Jährige die Frau nicht getötet, weil er ihr ein langsames Sterben ersparen wollte, sondern weil er keine Lust und Zeit hatte sie zu betreuen. Der Angeklagte schweigt.„Es gibt keine objektiven Beweise gegen meinen Mandanten und keine unmittelbaren Zeugen“, so sein Anwalt. Der Prozess wird fortgesetzt.