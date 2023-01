Drei Seniorinnen erkennen Betrugsversuch und verständigen die Polizei

Mit einer ähnlichen Masche versuchten Unbekannte drei Seniorinnen in Dresden und Strehla zu betrügen. Keine der Frauen fiel auf die Schockanrufe herein, alle verständigten die Polizei.

Dresden/Strehla. Am Mittwoch haben zwei Seniorinnen in Dresden Schockanrufe erhalten. Unbekannte gaben sich am Telefon gegenüber einer 82-Jährigen als Polizist und Staatsanwalt aus und behaupteten, der Sohn der Frau hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Laut der Anrufer könne die Frau aus Trachau ihren Sohn von einer Haftstrafe retten, wenn sie eine Kaution bezahle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darauf fiel die Seniorin nicht herein, stattdessen kontaktierte sie ihren Sohn und erkannte so den Betrugsversuch, wie die Polizei mitteilt. Einen identischen Anruf erhielt eine 86-Jährige in Striesen. Auch sie erkannte den Betrugsversuch und legte auf. Beide Frauen wandten sich an die Polizei.

101-Jährige erkennt Betrugsversuch

Bereits am Dienstag versuchte ein Unbekannter, eine Seniorin in Strehla per Telefon zu betrügen. Der Anrufer behauptete, die Tochter der 101-Jährigen hätte angeblich ein Kind bei einem Verkehrsunfall getötet. Nun seien mehrere tausend Euro nötig, um sie aus der Haft zu befreien. Auch hier erkannte die Seniorin den Betrug und verständigte die Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von luk