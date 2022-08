Inflation und Energiekrise bringen auch die Dresdner Bäder GmbH in eine Schieflage. Das Unternehmen hat deutlich höhere Betriebskosten als geplant. Die Einsparpotenziale sind gering, heißt es in Unterlagen der Geschäftsführung.

Dresden. Inflation und Energiekrise bringen städtische Unternehmen in Schieflage. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) rechnen mit einem Verlust von mehr als 90 Millionen Euro in diesem Jahr. Ein Betrag, den rentable städtische Unternehmen wie der Energieversorger Sachsen Energie nicht mehr stemmen können. Die Stadt muss eigene Mittel in die Hand nehmen. Aber nicht nur der Öffentliche Personennahverkehr braucht Unterstützung, auch die Städtischen Bäder sind auf finanzielle Hilfen angewiesen. Das geht aus Kostenaufstellungen der Dresdner Bäder GmbH hervor, die den DNN vorliegen.

Bäderbetrieb rechnet mit 17 Millionen Euro Verlust

Der städtische Konzern Technische Werke Dresden (TWD) gleicht nicht nur die Verluste der DVB aus, sondern steht auch für das Minus der Bäder ein. Doch das hat Grenzen: 55 Millionen Euro für den ÖPNV und 15 Millionen Euro für die Bäder pro Jahr kann der Konzern stemmen, heißt es in den Dokumenten. Doch der Bäderbetrieb rechnet dieses Jahr mit einem Verlust von rund 17 Millionen Euro. Größter Kostentreiber: die Betriebskosten.

In den nächsten Jahren wird die Situation den Prognosen zufolge eher schlechter: Nachdem der Fehlbetrag 2023 stagniert, rechnet das städtische Unternehmen für das Jahr 2024 schon mit einem Minus in Höhe von mehr als 18 Millionen Euro. Darin sind die höheren Kosten für Energie, aber auch steigende Material- und Handwerkerpreise eingeplant – zum aktuellen Stand. Weitere Preissteigerungen können in die Rechnung noch nicht eingehen. Hinzu kommen steigende Zinsen für Darlehen. Die Bäder GmbH hat aktuell Schulden in Höhe von 45,8 Millionen Euro.

Stromverbrauch von 220 Einfamilienhäusern

Das Unternehmen hat bereits gegengesteuert und die Wasser- und Lufttemperaturen in den Schwimmhallen ab Mitte April um durchschnittlich ein Grad Celsius gesenkt. Die Saunen wurden geschlossen. Schwitzen hat seinen Preis: Die Einrichtungen haben einen Strombedarf, der sich mit dem von rund 220 Einfamilienhäusern vergleichen lässt. Die Warmwasser-Außenbecken wurden außer Betrieb genommen, Wasserattraktionen werden in längeren Zeitintervallen angeschaltet.

Die Bäder GmbH weist auch darauf hin, dass der finanzielle Verlust durch die Sportförderung für Vereine bei 2,2 Millionen Euro pro Jahr liegt. Schwimmvereine können die Wasserflächen zu günstigen Konditionen mieten, das bezeichnet der Bäderbetrieb als „Diskussionsgrundlage“.

Sparpotenzial bei Schließung der Hallen

Die größten Sparpotenziale liegen nach Angaben des Unternehmens in der kompletten Schließung von Schwimmhallen. So könnten mit der Schließung der Hallenbäder Georg-Arnhold-Bad, Elbamare und Schwimmsportkomplex Freiberger Straße ab 1. Juli rund 1,3 Millionen Euro gespart werden.

Die Sparpotenziale bei einem weiteren Betrieb der Schwimmhalle sind dagegen nicht so groß. So wurde im Georg-Arnhold-Bad in den ersten vier Monaten dieses Jahres 20 Prozent weniger Fernwärme abgenommen als 2019. Vor drei Jahren fielen in den vier Monaten 1500 Megawattstunden an, in diesem Jahr nur 1220. Die Kosten lagen 2019 bei 105 000 Euro, jetzt aber trotz des geringeren Verbrauchs bei 177 000 Euro.

Bäder brauchen städtische Mittel

Aus Sicht der Bäder GmbH lassen sich mit einem geringeren Strom- und Wärmeverbrauch gut 600 000 Euro sparen. Es kommt wegen der geschlossenen Saunen aber auch zu geringeren Einnahmen als geplant, so dass unterm Strich gut 450 000 Euro stehen. Was für die Stadt heißt: Auch die Bäder GmbH wird städtische Haushaltsmittel zur Deckung ihres Geschäftsbetriebes benötigen.