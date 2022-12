Dresdens Stadträte auf Konfrontationskurs mit dem OB

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

ob OB Dirk Hilbert und die haushaltstragenden Fraktionen im Stadtrat in diesem Leben noch Freunde werden, daran kann man ernsthaft zweifeln. Nach einem Vierteljahr Tauziehen und Fingerhakeln um die Besetzung der Bürgermeisterposten haben CDU, FDP, Grüne, SPD und Linke nun gegen Hilbert kräftig nachgetreten.

Harte Zeiten für Oberbürgermeister Dirk Hilbert: Der Stadtrat geht ihm ans Geld. © Quelle: Sven Ellger/Imago

Getreu dem Motto „Rache serviert man kalt“ stellten die Fraktionen den OB im Finanzausschuss bei der Vorstellung ihres Etatkompromisses vor vollendete Tatsachen. Sie präsentierten ihm zur Sitzung 23 Seiten mit Zahlenkolonnen. Besonders pikant an dem Zahlenwerk: die Stadträte streichen Hilbert fünf Millionen Euro für die Digitalisierung (nicht wirklich schlau) und 326.000 Euro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (ein glatter Affront). Vertrauensbildende Maßnahmen sehen anders aus. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ganz schlecht in Schuss ist die Stadt nicht. Uns geht es besser als anderen ostdeutschen Städten. Holger Zastrow FDP-Fraktionsvorsitzender im Dresdner Stadtrat bei der Vorstellung des Haushaltskompromisses

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Zahl der Infizierten steigt wieder: Die Zahl der derzeit mit dem Coronavirus infizierten Dresdner ist am Mittwoch angestiegen. Die Inzidenz aber fällt. Jetzt lesen

Zwei kommunale Impfstützpunkte in Dresden schließen zum neuen Jahr: Entsprechend einer Bundesverordnung werden ab 2023 öffentliche Impfangebote nicht mehr betrieben und finanziert. Deshalb schließen zwei kommunalen Corona-Impfstützpunkte in Dresden zum neuen Jahr. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Geht elbabwärts: Robert Franke wechselt von Dresden nach Magdeburg. Wieder eine Lücke im Rathaus. © Quelle: Anja Schneider

Wie Dresden das Spitzenpersonal ausgeht

Beschäftigte der Stadtverwaltung sind deutschlandweit gefragt. Das reißt große Lücken. Schon acht Amtsleiterstellen sind nicht besetzt. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin, bei einer Rede. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Faeser will Verbot halbautomatischer Waffen für Privatpersonen - mindestens 120 Mitwisser von Umsturzplänen der „Reichsbürger“

Bundesinnenministerin Faeser hat angekündigt, das Waffenrecht verschärfen und noch heute ein Gesetzentwurf zur schnelleren Entfernung von verfassungsfeindlichen Beamten aus dem öffentlichen Dienst im Kabinett einbringen zu wollen. Die FDP sieht eine Verschärfung des Waffenrechts kritisch. Nach Angaben der Ministerin sollen mindestens 120 Personen nachweislich von den Plänen der „Reichsbürger“ gewusst haben. Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Grünes Band entlang der Elbe - Baumpflanzung an der Stadtgrenze Coswig/Radebeul. Die Große Kreisstadt Coswig regte alle an der Elbe liegenden Städte und Gemeinden an, ein Grünes Band zu schaffen. An den Grenzpunkten zwischen allen Nachbarkommunen sollen dazu je zwei standortgerechte Ortsbegrüßungsbäume gepflanzt werden.

16 Uhr: Sitzung des Dresdner Stadtrates - Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Haushaltssatzung der Stadt Dresden, zum wiederholten Mal die Wahl von fünf Beigeordneten sowie die Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens DresdenZero: Klimaneutralität für Dresden bis 2035. Ort: Neues Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden, Livestream im Internet

18.30 Uhr: Premiere des 25. Dresdner Weihnachts-Circus

Wer heute wichtig wird

Eine Europaflagge weht an einem Mast. © Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

EU-Gipfel in Brüssel - Thema sind Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise und die wirtschaftliche Lage, Sicherheits- und Verteidigungspläne sowie die Beziehungen zur südlichen Nachbarschaft. Anders als zunächst geplant soll der Gipfel nur eintägig sein, dürfte dafür aber bis tief in die Nacht zum Freitag gehen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Ebay-Kleinanzeigen ist ein Fundort für Skurrilitäten. © Quelle: Silas Stein/dpa

... „Klebe-Kids“-Playmobilset bis WM-Bus: Die skurrilsten Ebay-Kleinanzeigen-Angebote des Jahres

Skurril ist bei Ebay-Kleinanzeigen an der Tagesordnung. Dennoch gibt es einige Angebote, die in Sachen Kuriosität besonders herausstechen. Ein Blick auf die Highlights aus dem Jahr 2022. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play