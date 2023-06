Dresdens schönste Kleingartenanlage liegt in Leuben

Dresden. Dresden hat eine neue schönste Kleingartenanlage. Der Vorsitzende des Vereins „Stille Ecke“ an der Försterlingstraße in Leuben, Michael Ledwon konnte am Samstag den Wanderpokal „Flora“ aus den Händen des Dresdner OBs Dirk Hilbert (FDP) entgegennehmen.

Die Leubener setzten sich gegen 13 Mitbewerber durch. Laut Jury, zu der auch der Chef des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft Detlef Thiel gehört, beeindruckte die „Stille Ecke“ insbesondere durch individuelle Gartengestaltung und mehrmals jährlich veranstaltete gemeinsame Grillnachmittage für alle Altersklassen.

„Höhenluft I“ und „Freudenberg“ ebenfalls ausgezeichnet

Mit dem Wanderpokal erhielten die Leubener auch ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Auf Platz zwei, dotiert mit 500 Euro, landete der Kleingartenverein (KGV) „Höhenluft I“. 2019 konnten die Naußlitzer sich noch über den ersten Platz freuen. Drittplatziert und mit einem Sonderpreis für ganzjährige Öffnung für die Allgemeinheit ausgezeichnet wurde der KGV „Freudenberg“.

Weitere Sonderpreise mit 200 Euro Preisgeld gingen an die Vereine „Geystraße“, „Sommerfrische“ und „Blumenau“. Alle nicht ausgezeichneten oder platzierten Vereine erhielten als Trostpreis 100 Euro vom Stadtverband Dresdner Gartenfreunde, der den Wettbewerb ausrichtete. Die Preisverleihung fand in der Gartensparte „Flora I“ statt, die vergangenes Jahr als Dresdens schönster Kleingarten ausgezeichnet worden war.

Das Motto für den Wettbewerb 2024 steht auch schon fest: „Mehrwert für Kleingärten schaffen – Chancen und Möglichkeiten“.

