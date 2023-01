﻿Dresdens Parkscheinautomaten funktionieren weiter nur mit Kleingeld

Am Hochtechnologiestandort Dresden kann der Parkschein weiterhin nur mit Kleingeld bezahlt werden. Ein „Armutszeugnis“, findet Holger Zastrow (FDP) und hat den OB gefragt, woran das liegt und wie lang es so bleibt.

Dresden. Wer in Dresden einen öffentlichen Parkplatz nutzen will, braucht Kleingeld. Nach wie vor kann an keinem Parkscheinautomaten mit Kreditkarte oder Handy bezahlt werden, wie Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf Anfrage von FDP-Fraktionsvorsitzendem Holger Zastrow vor dem Stadtrat einräumen musste. Das liege aber nicht an der Technik, erklärte Hilbert, sondern an sehr zeitaufwändigen Verhandlungen mit einem Zahlungsdienstleister.

„Das hat sich länger hingezogen als gedacht. Jetzt befinden wir uns auf der Zielgeraden“, erklärte der OB. Er erwarte, dass im Februar eine Vereinbarung unterzeichnet werden könne. Nach dem Abschluss würden die Automaten schrittweise auf Kartenzahlung umgestellt, kündigte Hilbert an.

Zastrow bezeichnete es als „Armutszeugnis“, dass am Hochtechnologiestandort Dresden der Parkschein nur mit Kleingeld bezahlt werden könne. „Das ist nicht mehr tolerabel“, schimpfte der FDP-Politiker.

Von tbh