Dresdens OB irritiert mit CSD-Rede

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat sich nach 15 Jahren Ehe von seiner Frau getrennt und eine neue Liebe. Das geht, sollte man meinen, niemanden etwas an, mit Ausnahme der direkt Betroffenen natürlich. Aber Hilbert fühlt sich aus unerklärlichen Gründen motiviert, sein Privatleben öffentlich zu rechtfertigen. Dazu wählte er jetzt ausgerechnet einen Empfang zum Christopher Street Day als Bühne.

Bemerkenswerter Auftritt beim CSD: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). © Quelle: Sylvio Dittrich via www.imago-images.de

Bei dieser Veranstaltung geht es eigentlich um Partnerschaften und sexuelle Orientierungen, die nicht dem am weitesten verbreiteten Modell Mann-Frau-hetero entsprechen, also auch Dirk Hilbert und seinen Frauen. Das hielt den OB aber nicht davon ab, pro domo zu reden und gleich auch noch seine in der Kritik stehende Reise nach Australien zu rechtfertigen. Die Gäste waren leicht irritiert von dem Auftritt. Dreimal dürfen Sie raten, was das Gespächsthema Nummer 1 an diesem Abend war. Jetzt lesen

Zitat des Tages

So passiert auch Wandel im Leben eines Oberbürgermeisters und es wäre schön, wenn die Stadtgesellschaft das mit großer Offenheit aufnehmen würde. Dirk Hilbert Oberbürgermeister in Dresden, in seiner CSD-Rede

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Eines von Kaddis Highlights: Geschmorte Rinderbäckchen auf Rote-Bete-Kartoffelstampf mit bardierten Romana im Alten Wettbüro. © Quelle: Anja Schneider

Kaddis Favoriten: Das „Best of“ aus zwei Jahren Gastro-Tests in Dresden

Über 110 Restaurants hat Kaddi Cutz in zwei Jahren für diese Reihe getestet. Da bleibt wenig Zeit fürs Essengehen im privaten Rahmen, ganz ohne Test. Ein paar Restaurants haben aber nachhaltig Eindruck hinterlassen. Das sind Kaddis Favoriten. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Große Mächte, kleine Chips: Der Wettbewerb um die globale Führungsrolle könnte sich auf dem Feld von Informationstechnik und künstlicher Intelligenz entscheiden. © Quelle: hakule/iStockphoto

Die unterschätzten Staaten von Amerika

Die Weltherrschaft Chinas wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen. Die USA zeigen ökonomisch und technologisch neue Stärke, vor allem im Feld der künstlichen Intelligenz. Amerikas Politik kann froh sein über Amerikas Wirtschaft. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr: „Fit im Park“ geht in eine neue Runde. Die Auftaktveranstaltung findet gemeinsam mit Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann mit dem Kurs „Rücken-Fit“ im Stadtblickpark Gorbitz, Altgorbitzer Ring 1, statt.

12.30 Uhr: : Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn, die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes, Simone Prüfer, und Verkehrsplaner Frank Fiedler stellen im Rathaus die geplanten Verkehrsversuche in Dresden vor.

Wer heute wichtig wird

Trompeter Till Brönner steht während eines Auftritts auf der Bühne. © Quelle: Bodo Schackow/dpa/Archiv

Seit Till Brönner 1993 mit seinem ersten eigenen Album „Generations of Jazz“ auf Anhieb den „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ erhielt, zählt er zu den herausragenden Jazzgrößen weltweit. Mittlerweile hat der Trompeter eine Reihe beeindruckender Alben eingespielt, ist Professor für Jazztrompete an der Hochschule für Musik in Dresden und tourt überaus erfolgreich durch die Welt. Am Heute steht er ab 20 Uhr auf der Bühne des Kulturpalastes.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Juliane, der zehn Monate alte Remo und Jana (v.l.) in ihrem Garten hinter ihrem Haus in Berlin. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

... die Regenbogenfamilie Schnee

Für Jana und Juliane Schnee ist seit dem Beginn ihrer Beziehung klar: Sie wollen gemeinsame Kinder. Heute haben sie einen zehn Monate alten Sohn. Doch weil die beiden Frauen sind, war der Weg bis dahin beschwerlich. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Dirk Birgel

DNN-Chefredakteur

