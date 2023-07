Dresdens OB Hilbert hat keinen Lauf

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

einen Lauf hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wirklich nicht. Der quälend lange Streit um die Bürgermeisterposten, seine immer noch nicht gewählten Stellvertreter und jetzt auch noch eine Niederlage gegen die Linken vor Gericht: Es kommt knüppeldick für Hilbert.

Dem Oberbürgermeister fliegt in schöner Regelmäßigkeit eine Charaktereigenschaft um die Ohren. Er ist kein Kommunikator. Nein, Hilbert ist kein Mann der Hinterzimmergespräche, kein Strippenzieher oder Kämpfer für seine Ideen. Der OB legt einen Vorschlag auf den Tisch und geht davon aus, dass ihm viele folgen werden.

Die Idee, diesen zerstrittenen Stadtrat nach Mannheim einzuladen, um sich dort eine Bundesgartenschau anzusehen, aber auch etwas für das Zwischenmenschliche zu tun, ist eine gute. Die Buga 2033 in Dresden ist mitnichten Hilberts neuestes teures Lieblingsprojekt, wie die Sozialdemokraten bösartig unterstellen. Der Stadtrat hat sich vielmehr einstimmig dafür ausgesprochen, dass sich Dresden um die Ausrichtung bewirbt. Da kann der Stadtrat schon mal geschlossen in die aktuelle Buga-Stadt fahren.

Eine Besucherin fotografiert Blumen beim Start der Bundesgartenschau in Mannheim. Wie viele Dresdner Stadträte sich das Blumenmeer anschauen können, ist offen. © Quelle: Uwe Anspach/dpa

Doch wo ist noch Platz für Vernunft in diesen Vorwahlkampfzeiten? Der Antrag der Linken ist purer Populismus, aber das gehört dazu im Kampf um Stimmen. Die paar Cent, die sich sparen lassen können, sind nicht der Rede wert. Mit dem Gerichtsbeschluss erhält das Thema eine Bedeutung, die es gar nicht verdient hat. Hilbert hätte getrost über den Antrag abstimmen lassen können im April oder Mai, die Linken wären als Verlierer vom Platz geschlichen. Doch der OB war trotzig und kassiert die Quittung.

Jetzt ist das Rennen offen, weil sich alle im Populismus überbieten. Hilbert hat zudem im Bürgermeisterpoker der SPD den Stuhl vor die Tür gesetzt und darf nun mit den acht Stimmen, die den Ausschlag geben könnten, nicht rechnen. Deshalb bekommt er auch keine Stellvertreter. Politik heißt, Mehrheiten zu suchen. Wer nicht sucht, wird auch nicht finden, wer nicht mit den anderen redet, braucht sich über Abstimmungsniederlagen nicht zu wundern. Er hat keinen Lauf, dieser Oberbürgermeister, und es wird bis zur Kommunalwahl im Juni 2024 nicht besser. Mindestens. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Der König möge ohne großes Gefolge reisen. André Schollbach Fraktionsvorsitzender der Linken, über die geplante Buga-Reise des Oberbürgermeisters

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Der „DVB-Chor“ hat am Sonntag seinen zweiten öffentlichen Auftritt. © Quelle: Anja Schneider

„DVB ist mehr als durch die Gegend fahren“: So klingt der Chor der DVB in Dresden

Öffentlicher Personennahverkehr und Chormusik haben nichts miteinander zu tun. Trotzdem haben die DVB 2022 ihr eigenes Ensemble gegründet. Sonntag gibt es eine Kostprobe am Elbufer. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Hollywoodstar Harrison Ford. © Quelle: picture alliance / Photoshot

Harrison Ford: „Ich bin froh, alt zu sein – wirklich!“

Nach dem Treffen ist erst mal das eigene Handy weg. Harrison Ford hat‘s versehentlich eingesteckt. Egal, diesem sympathischen Hollywoodstar, der als Indiana Jones zurück in die Kinos kommt, verzeiht man alles. Ein Gespräch über Dinosaurier, Filzhüte und die Wut der jungen Leute. Jetzt lesen

Termine des Wochenendes

Samstag und Sonntag: Kunst in Gärten in Radebeul - Das ganze Wochenende lädt Radebeul zu ganz besonderen Entdeckertouren ein. Ortsansässige Künstler öffnen in ihre Gärten ein und geben einen Einblick in ihr Schaffen. Auch Stadtgalerie, Kunstscheune und Lügenmuseum beteiligen sich. Mehr Informationen, die beteiligten Gärten und wann sie geöffnet haben: www.radebeul.de

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

In einer Potsdamer Schule wird der Unterricht verkürzt. © Quelle: Sebastian Kahnert/zb/dpa

... Dauerhitzefrei an einer Potsdamer Grundschule

Obwohl es draußen nicht sehr heiß ist, schickt eine Potsdamer Grundschule die Kinder jeden Tag schon vormittags nach Hause. Drinnen ist es nämlich anscheinend zu warm. Fenster lassen sich nicht öffnen, die Lüftung ist seit Monaten defekt. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

