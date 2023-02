﻿CDU-Fraktionschefin: „Warum wollen so viele Familien aus Dresden wegziehen?“

Dresden. Heike Ahnert ist neue Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion. Ihr Vorgänger Peter Krüger ist unter anderem mit Angriffen auf die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei Twitter aufgefallen. Im DNN-Interview erklärt die Kommunalpolitikerin, wie sie die Fraktion einen will und welche Ziele sie sich ein Jahr vor der Kommunalwahl setzt.

Frage: Wann waren Sie das letzte Mal auf Twitter aktiv?

Heike Ahnert: Am 11. Februar, nachdem ich sehr lange nicht getwittert habe. Ich bin während der Coronazeit das eine oder andere Mal in die Diskussion gegangen. Das ist aber oft schlecht fürs Gemüt. Deshalb habe ich mir diesen Zeitfresser erspart. Aber nach meiner Wahl zur Fraktionsvorsitzenden hat mir ein Nutzer vorgeworfen, ich hätte 2015 gegen Flüchtlingsunterkünfte polemisiert. Da musste ich etwas entgegnen.

Haben Sie gegen Flüchtlingsunterkünfte polemisiert?

Ich habe gesagt, dass ich die Unterbringung von Grundschülern und Flüchtlingen auf einem gemeinsamen Grundstück nicht für richtig halte. Dazu stehe ich. Das wird dann auf Twitter verkürzt und inhaltlich falsch dargestellt. Auch deshalb halte ich mich lieber von dieser Plattform fern.

Vertrauensvorschuss und starkes Zeichen der Fraktion

Sie wurden mit zehn Ja-Stimmen bei einer Ablehnung gewählt. Überrascht von der großen Zustimmung?

Ich habe auf ein deutliches Ergebnis gehofft, gerade in dieser nicht einfachen Situation. Dass es dann über 90 Prozent geworden sind, hat mich überrascht und ich bin natürlich sehr froh darüber. Ich werte das als Vertrauensvorschuss und starkes Zeichen der Fraktion insgesamt.

Ist die Fraktion gar nicht so gespalten, wie es manchmal heißt?

Eine Spaltung sehe ich so nicht, da wird viel herbeigeredet. Wir haben sehr verschiedene Persönlichkeiten und starke Charaktere in der Fraktion, die für ihre Positionen werben. Da gibt es Debatten, die muss man konstruktiv führen. Und das tun wir. Wenn wir uns auf eine Position verständigt haben, dann ist diese tragfähig und wir haben kraftvolle Argumente. Es ist keineswegs so, dass hier regelmäßig die Fetzen fliegen. Dass es ab und zu Differenzen gibt, halte ich für normal.

Die CDU war mit 14 Mitgliedern die stärkste Fraktion. Jetzt sind Sie mit elf Mandaten nur noch die Nummer vier im Stadtrat. Wie wollen Sie sich Gehör verschaffen?

Nicht anders als vorher. Wir haben einen Stadtrat mit acht Fraktionen. Jede Fraktion prüft Fakten, definiert den Spielraum, wie weit sie gehen will. Dann müssen wir in den Ausschüssen Kompromisse finden. Vieles ist ja unstrittig. Jeder hat aber auch seine roten Linien. Eine Belastung der Autofahrer zur Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs ist für uns zum Beispiel nicht machbar. Das ist nicht anders als mit 14 oder 21 Mitgliedern. Die Frage ist, wie wir zu Mehrheiten kommen. Das ist mit acht Fraktionen nicht einfach.

Welche Themen wollen Sie ein Jahr vor der Kommunalwahl anpacken?

Wir haben sehr viele Themen, die wir stadtweit bearbeiten müssen, die sich aber gar nicht in unserer Einflusssphäre befinden. Der Wohnraum ist knapp, der Zuzug von Flüchtlingen verschärft das Problem. Aber die Bundespolitik lässt uns da im Stich. Der Flüchtlingsgipfel ist gescheitert, die Wohnungsbauinitiative des Bundes ist gescheitert, das ist ein Desaster für die Kommunen. Wir befassen uns im Stadtrat sehr intensiv mit Sozialwohnungen, aber wir müssen uns auch fragen, warum so viele Menschen, vor allem Familien, aus Dresden wegziehen wollen.

CDU-Klausur im März in Stolpen

Wir müssen auch den Bau von Eigenheimen ermöglichen, die Ortschaften entwickeln. Ordnung und Sicherheit, die Bildungsinfrastruktur oder Wirtschaftspolitik sind Themen, die uns als CDU besonders wichtig sind. Und wir wollen dafür sorgen, dass die Ausrichtung der Bundesgartenschau etwas Nachhaltiges für die Dresdner bringt. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zur Wahl, wir werden unsere Themen auf der Klausur im März in Stolpen besprechen.

Die CDU hat das Vorschlagsrecht für den Bürgermeisterposten Wirtschaft und Digitales, aber Ihr Bewerber Steffen Kaden ist im Januar gescheitert. Wie geht es weiter?

Wir haben Steffen Kaden in der Fraktion mit einem überzeugenden Ergebnis gewählt, weil er der richtige Mann für diese Position ist. Wie es weitergeht, hängt davon ab, wie sich Steffen Kaden entscheidet. Wenn er noch einmal antritt, dann hat er unsere volle Unterstützung. Wir müssen so schnell wie möglich besetzen.

Die Beigeordneten-Debatte ist beendet

Was halten Sie davon, die Hauptsatzung wieder zu ändern und die Ressorts anders zuzuschneiden?

Wir haben doch gar keine Zeit dafür. Und wo sollen denn jetzt auf einmal Mehrheiten für so eine Änderung herkommen? Wir haben im Januar die Hauptsatzung geändert und damit muss es auch mal gut sein. Auf dem Weg dahin haben wir so viel Zeit verloren, konnten so viele wichtige Themen nicht bearbeiten. Bitte nicht noch einmal diese Debatte!

Auf Bundesebene gibt es ein Verbot für die CDU, mit den Linken zusammenzuarbeiten. Sie haben in Dresden mit den Linken Bürgermeister gewählt. Warum die Ausnahme?

Wir müssen die Mehrheitsverhältnisse in diesem Stadtrat nehmen, wie sie sind. Es ist für uns schwer möglich, Entscheidungen zu treffen, bei denen wir nicht mit den linken Fraktionen zusammenarbeiten. Es gibt Stadtentwicklungsthemen, bei denen die Linken pragmatischer sind als die Grünen. Wir müssen in jedem Einzelfall schauen, wie wir zu Mehrheiten kommen.

Hätte es keine Alternativen gegeben?

Wir sind dem Vorschlag von zwei sehr guten Moderatoren gefolgt, um nach Monaten diese Krise endlich zu lösen. Es ist in dieser Konstellation sehr schwer, Mehrheiten zu finden. Wir hatten ein großes Interesse daran, die FDP mit dabei zu haben. Aber das muss dann auch gewollt sein.

Hat die Landespolitik Einfluss auf die Fraktion?

Sie gelten als Vertraute von Kultusminister Christian Piwarz. Nimmt jetzt die Landespolitik mehr Einfluss auf die Dresdner CDU-Fraktion?

Es ist kein Geheimnis, dass ich mit Christian Piwarz nicht nur in unserem Wahlkreis seit Langem gut zusammenarbeite und wir uns sehr schätzen. Und am Donnerstag werden wir wie immer unsere gemeinsame Bürgersprechstunde abhalten.

Wir haben mit Ingo Flemming auch einen Landtagsabgeordneten in unserer Fraktion. Es gibt feste Formate, wie wir mit unseren Abgeordneten zusammenarbeiten. Das müssen wir auch, weil wir uns um viele große Themen kümmern müssen, die auf anderen Ebenen entschieden werden. Deshalb ist die Zusammenarbeit wichtig. Aber die Entscheidungen trifft die Fraktion immer noch selbst.

Wie werden Sie mit dem Oberbürgermeister zusammenarbeiten?

Ich hatte als Fachpolitikerin in den vergangenen Jahren nicht so viele Berührungspunkte mit Dirk Hilbert. Aber wir werden einen guten Draht und Modus miteinander finden. Wir sind da bereits in einem guten Austausch.