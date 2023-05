﻿„Papiertiger“: Dresdens „Masterplan Grün“ fällt im Beirat Loschwitz durch

Dresdens Verwaltung will einen Masterplan Grün aufstellen, um die Grünplanung in der Stadt besser zu koordinieren. Dazu braucht es Geld aus allen Stadtbezirken. Loschwitz lehnte ab.

Dresden. Mit einem Masterplan Grün will die Stadt die Grünplanung strategischer angehen. Dafür wirbt das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft derzeit in den Stadtbezirken. Informationsveranstaltungen und viel Bürgerbeteiligung sollen helfen, sich einen besseren Überblick, auch „flächenscharf“, über die Möglichkeiten zu Erhalt und Entwicklung des Stadtgrüns zu verschaffen. Immerhin seien zwischen 2015 und 2020 die Vegetationsflächen um 600 Hektar geschrumpft, die Siedlungsflächen um 500 Hektar gewachsen. Zur Umsetzung des Masterplans soll jeder Stadtbezirk 6000 Euro beitragen. In Loschwitz stieß das auf viel Kritik und wenig Begeisterung, die Vorlage fand keine Zustimmung.