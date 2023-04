﻿Dresdens Klimaschutzkonzept soll vor der Wahl 2024 fertig sein

Polizeieinsätze

Mehrere Raubstraftaten in Dresden – Bier, Tabak, Geld und Technik weg

Im Dresdner Alaunpark, auf dem Rummel und in zwei anderen Gegenden sind am Freitag und Samstag junge Menschen überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter konnten in allen Fällen fliehen.