﻿Kino lebt! – Die Rückkehr der Dresdner Filmtheater nach der Pandemie

Nach der Pandemie konnten die deutschen Kinos im Februar 2022 wieder öffnen. Wie geht es der Branche, warum geht man heute noch ins Kino und was macht Dresdens Kinolandschaft so besonders?

Dresden. Steigende Betriebskosten, über ein Jahr Lockdown und ein immer größeres Angebot an Freizeit-Alternativen – die Kinobranche hat es nicht leicht. Deutschlandweit ist seit Jahren ein Rückgang der Besucherzahlen zu beobachten, der durch die Pandemie noch verstärkt wurde. Trotzdem erholen sich die Lichtspielhäuser so langsam und das Publikum kehrt zurück in die Kinosäle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt 73,5 Millionen Tickets wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft. Das sind zwar noch immer nicht so viele wie vor der Pandemie, aber immerhin ein Anstieg von über 82 Prozent im Vergleich zu 2021. Mit seinen je vier Programm- und Großkinos verfügt Dresden über eine deutlich ausgeprägtere Kinolandschaft als andere Städte der gleichen Größe. Nach insgesamt über eineinhalb Jahren corona-bedingter Schließzeit konnten auch hier die Filmtheater im Frühjahr 2022 ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Positive Bilanz im Vergleich zum Vorjahr

Der HDF Kino e. V. und der Verband der Filmverleiher sind zufrieden mit der Bilanz des letzten Jahres. „Auch wenn wir von den Zahlen des Jahres 2019 noch entfernt sind, stehen wir gegenüber 2021 sehr viel besser da“, sagt Christine Berg, Vorstand HDF Kino. Mit großen Filmen wie „Avatar: The Way of Water“ oder „Top Gun Maverick“ ist es der Filmbranche im vergangenen Jahr gelungen, die Menschen wieder an den Kinobesuch zu gewöhnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbst in der Adventszeit, die wegen der vielen Freizeitalternativen wie Weihnachtsmärkten als besucherschwach gilt, zog es 2022 viele Gäste in die Dresdner Kinos. Man sei zuversichtlich, dass der Betrieb 2023 weiter anläuft und die Branche sich stabilisiert, erzählt Bernhard Reuther, Inhaber des Zentralkinos im Kraftwerk Mitte. Die letzten Jahre seien zwar eine Herausforderung gewesen, doch umso schöner sei es, jetzt über den Berg zu sein.

Dresdens vielfältige Kinolandschaft

Die Dresdner Kinolandschaft ist vielfältig und gut verteilt. Trotzdem ist sie heute nur noch ein Schatten ihrer ehemaligen Größe. Bis 1945 gab es mehr als 35 Filmtheater im städtischen Raum und selbst in den 90ern war deren Anzahl noch zweistellig. Heute gibt es in Dresden insgesamt acht Lichtspielhäuser.

Das „Rundkino“ punktet mit der größten Kino-Leinwand Sachsens und seiner zentralen Lage, ähnlich wie der „Kristallpalast“ nebenan. Mit dem „Cinemaxx“ am Schillerplatz und dem „UCI“ im Elbepark sind die Großkinos aber auch außerhalb des Zentrums vertreten. Die Programmkinos wie das Neustädter „Thalia“ oder das „Zentralkino“ verteilen sich ebenfalls im Stadtgebiet.

Zentralkino-Chef Bernhard Reuther bei der Eröffnung 2020. © Quelle: Dietrich Flechtner

Letzteres wurde erst 2020 nach dem ersten Lockdown eröffnet und ist der Nachfolger des ehemaligen „Kinos im Dach“. Schon 1927 wurde die „Schauburg“ und neun Jahre später das heutige „PK Ost“ in Striesen gegründet, die Urgesteine der Szene in Dresden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn im Fernsehen nichts lief, ging man eben ins Kino.“

Sven Weser, Geschäftsführer des Programmkinos Ost, erzählt: „Die Betreiber der Dresdener Lichtspielhäuser sind gut vernetzt. Man kennt sich schon lange, tauscht sich oft aus und führt gemeinsame Projekte durch.“

Die starke Film- und Kinobranche der Stadt zeigt sich auch bei Veranstaltungen wie den Filmnächten am Elbufer oder dem Dresdner Kurzfilmfestival. Einen möglichen Grund für die hohe Zahl an Filmtheatern in Dresden sieht Bernhard Reuther in dem geringen Fernsehangebot zu DDR-Zeiten. „Wenn im Fernsehen nichts lief, ging man eben ins Kino.“ Auch das Programm ist in Dresden sehr vielseitig. Neben den großen Hollywood-Produktionen zeigen die Programmkinos eine große Auswahl an Dokumentationen, Arthouse-Filmen oder kleineren deutschen Streifen.

Streamingdienste sind „keine größere Gefahr“ für Kinos

Seit es Streamingdienste gibt, also seit über 15 Jahren, wird vor einer Verdrängung des Kinos durch Netflix und Co. gewarnt. Dieses Narrativ erfüllt sich jedoch, genau wie seine Vorgänger, nicht. Erst war es das Fernsehen, das die Filmtheater in den Ruin treiben sollte, dann VHS-Kassetten und DVDs. „Streamingdienste stellen keine größere Gefahr für die Existenz von Lichtspielhäusern dar“, sagt auch Markus Kuehlmorgen vom Rundkino Dresden. Menschen, die viel streamen, gehen auch viel ins Kino.

Sven Weser und Jana Engelmann managen das Programmkino Ost. © Quelle: Anja Schneider/Archiv

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bildgewaltige Netflix-Produktionen wie „Im Westen nichts Neues“ (2022) machen auf dem kleinen Heimbildschirm einfach nichts her, verglichen mit den Leinwänden und Tonanlagen richtiger Filmtheater. „Werke, die für die große Leinwand produziert werden, wollen auch im Kino geschaut werden“, so Kuehlmorgen. Anbieter wie Netflix sind außerdem auf die Einnahmen der Filmtheater angewiesen, da exklusive Streaming-Filmstarts im Vergleich kaum Gewinn bringen.

Ganze 694 Millionen Euro betrug immerhin allein der Ticketumsatz des letzten Jahres in Deutschland, dazu kommen noch die Einnahmen von Popcorn, Cola und anderen Kino-Snacks. „Wenn eine Branche unter den Streamingdiensten leidet, so sind es die DVD- und BluRay-Hersteller und nicht in erster Linie die Kinos“, so Weser.

Konzept Kino hat noch immer Zukunft

Natürlich besuchen heutzutage weniger Menschen die Lichtspielhäuser als noch vor 30, geschweige denn 100 Jahren, doch die Ursachen dafür sind vielfältig. Einerseits habe sich das Verhalten der Konsumenten mit der Zeit verändert, erklärt der PK-Ost-Betreiber. „Die anderthalb Jahre der Schließung haben vielen Menschen den Besuch kultureller Institutionen wie Kinos, Museen oder Theater abgewöhnt.“ Andererseits wachse das Angebot von Freizeitalternativen stetig. Soziale Medien, Sportveranstaltung oder Musik-Konsum nehmen immer mehr Platz im Leben der Deutschen ein und besonders Events wie Weihnachtsmärkte locken das Publikum aus den Kinosälen.

So leer wie während der Lockdowns erlebt man den Leone-Saal der Schauburg heute nicht mehr. © Quelle: Robert Michael/dpa

Obwohl die Besucherzahlen der Lichtspielhäuser niedriger sind als früher, sind sich die Inhaber von Zentral- und Programmkino Ost sicher, dass das Konzept Kino noch immer eine Zukunft hat. Reuther erklärt: „Es ist ein einfacher Anlass auszugehen, es ist eine niedrigere Hürde als Theater und man muss den Besuch nicht lange planen, sondern kann auch mal spontan ins Kino gehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kostenerhöhungen konnten bisher abgefedert werden

Kino ist ein Medium für alle. Durch staatliche Unterstützung konnten Lichtspielhäuser wie das Zentralkino die Pandemie und die aktuellen Kostenerhöhungen einigermaßen abfedern, ohne ihre Preise erhöhen zu müssen. So können sich auch weiterhin die meisten Menschen ab und zu einen Kinobesuch leisten, vom Schulkind bis zur Seniorin.

Lesen Sie auch

Denn tatsächlich ist das Publikum im Zentralkino sehr vielfältig. Alle Altersklassen sind vertreten, es kommen Familien, Cineasten und Studenten. Damit für jeden ein passender Film läuft, stecken die Betreiber der Kinos viel Zeit in die Filmauswahl. „Über 320 Filme liefen letztes Jahr bei uns. Es macht Freude zu entscheiden, welcher Film für welche Zielgruppe am besten ist, aber auch Filme, die man persönlich toll findet, mit ins Programm zu nehmen“, sagt Reuther. Seine ganz persönlichen Empfehlungen für das neue Jahr: die deutsche Produktion „The Ordinaries“ und der neue Streifen von Christopher Nolan „Oppenheimer“. Ob die Filmtheater in Dresden und ganz Deutschland so bald wieder auf ihr Vor-Corona-Niveau kommen, bleibt noch offen. Sicher ist aber: Das Kino hat noch nicht ausgedient