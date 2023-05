﻿Gelder gesperrt: Dresden muss die Investitionen eindampfen

Dresden. Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat den Haushalt 2023/2024 der Landeshauptstadt Dresden zum Vollzug freigegeben. Damit kann Dresden wieder neue Vorhaben in Angriff nehmen und ist von der vorläufigen Haushaltsführung befreit.

Aber: Die Kommunalaufsicht legte erhebliche Investitionsmittel auf Eis, wie das Rathaus jetzt auf Anfrage mitteilte. „Der Bescheid der Landesdirektion legt fest, dass vorerst der festgesetzte Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von rund 108,6 Millionen Euro und für das Haushaltsjahr 2024 für das Jahr 2025 in Höhe von 53,9 Millionen Euro zu sperren sind“, heißt es wörtlich aus der Kämmerei.

Ein Fünftel der Dresdner Investitionsgelder sind gesperrt

Dresden darf 162,5 Millionen Euro Investitionsmittel in den nächsten beiden Jahren nicht vertraglich binden. Angesichts von geplanten Investitionen in Höhe von 809 Millionen Euro in diesem und nächstem Jahr sind also ein Fünftel der Investitionen gesperrt.

Nachdem der Bescheid der LDS in der Landeshauptstadt eingegangen ist, arbeite die Kämmerei gegenwärtig an der Umsetzung der Auflagen. „Eine der Auflagen beinhaltet die Fortschreibung der Finanzplanung. Daran arbeiten wir gegenwärtig verwaltungsintern. Dabei werden größere Investitionsvorhaben hinsichtlich ihrer zeitlich richtigen Einordnung in die einzelnen Haushaltsjahre überprüft.“ So könnten sich Verzögerungen bei der Bauzeit auf den Finanzbedarf für die einzelnen Jahre auswirken.

Welche Projekte in Dresden werden gestrichen?

Bis diese Arbeiten abgeschlossen seien, könne das Rathaus keine Aussagen darüber machen, ob und welche Projekte mangels Finanzen gestrichen werden müssten. Die LDS habe die Investitionen nur teilweise gesperrt, mit den vorhandenen Mitteln werde es keine Einschränkungen bei der Ausschreibung und Vergabe von Investitionsvorhaben geben, bekräftigte die Verwaltung.

Hinzu kommt ein zweiter Aspekt: Auch wenn der Stadtrat einen Haushalt mit Investitionen von 425 Millionen Euro in diesem und 384 Millionen Euro im nächsten Jahr beschließt, kann die Verwaltung mangels Kapazitäten nicht alle Mittel verbauen. So blieben im vergangenen Jahr 341 Millionen Euro Investitionsmittel im Rathaus liegen, die jetzt auf 2023 übertragen werden. Diese sogenannten Haushaltsausgabenreste sind für konkrete Projekte oder Maßnahmen gebunden, die noch nicht begonnen wurden oder deren zeitlicher Ablauf sich verändert hat. Die Gelder können nicht für andere Vorhaben eingesetzt werden.

Dresdens Ämter kommen mit dem Bauen nicht hinterher

Die meisten Mittel – 87 Millionen Euro – hat das Amt für Schulen nicht verbaut. Das Straßen- und Tiefbauamt hat 60,5 Millionen Euro nicht ausgeben können, die Eigenbetriebe und städtischen Unternehmen sitzen auf 42,5 Millionen Euro nicht verbrauchten Mitteln. Das Hochbauamt hat noch 32 Millionen zu verbauen, das Stadtplanungsamt 31,8 Millionen.

Immerhin: Laut Haushaltsplan sollte die Stadt im vergangenen Jahr 270 Millionen Euro investieren. Tatsächlich sind 271,3 Millionen Euro in Investitionen geflossen. Wie viel Geld davon aus den Vorjahren stammt, weist die Statistik der Stadtverwaltung nicht auf.